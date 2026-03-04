El pollo se afianza en la mesa de los argentinos: el 85% lo consume hasta siete veces por semana

El pollo sigue consolidándose como una de las carnes más elegidas por los argentinos. Según datos del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), el consumo alcanza los 49,4 kilos por persona por año y el 85% de la población lo incorpora a su dieta entre una y siete veces por semana, mientras que un 11% lo consume a diario.

Desde el sector destacan que se trata de una carne con alto valor nutricional. El Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo (Cincap) remarca que aporta proteínas de excelente calidad, buena digestibilidad y una proporción baja de grasas, con predominio de aquellas consideradas cardiosaludables. Además, contiene vitaminas y minerales clave para el organismo.

El consumo per cápita muestra una leve suba respecto de 2024, con cerca de 900 gramos adicionales por persona. La tendencia también está vinculada a la evolución de los precios: mientras el índice de precios al consumidor creció 32% el año pasado, la carne vacuna aumentó 54% y el pollo 19%, según datos del Indec.

En ese contexto, la relación entre ambas carnes cambió con el paso de los años. Hace 35 años se consumían diez kilos de carne vacuna por cada kilo de pollo, mientras que actualmente la proporción es prácticamente de uno a uno. Un informe de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) señala que tanto la carne vacuna como la aviar representan hoy el 75% del consumo total de carnes en el país.

Otro dato que refleja este cambio es el poder de compra: hace 25 años con el dinero necesario para comprar un kilo de asado se podían adquirir dos kilos de pollo; hoy esa cifra se duplicó y alcanza aproximadamente cuatro kilos.

En términos productivos, la industria avícola registró en 2025 una faena cercana a las 750 millones de aves, lo que representa un crecimiento interanual de 1,5%, según los establecimientos registrados por el Senasa. La producción nacional ronda los 2,5 millones de toneladas anuales.

Entre Ríos lidera la producción con el 50,39% del total, seguida por Buenos Aires (35,47%), Santa Fe (4,8%), Córdoba (4,15%) y Río Negro (2,47%). Más atrás aparecen Salta (1,22%), Mendoza (0,65%), La Rioja (0,58%) y Jujuy (0,28%).

El sector también atraviesa un escenario complejo en el frente externo. Desde la semana pasada, la Argentina suspendió exportaciones a varios destinos por el regreso de la gripe aviar, con excepción de aquellos mercados que aceptan la zonificación sanitaria. Actualmente el país no puede exportar pollo a Chile, la Unión Europea ni China.