Defienden la Caja, pero nutricionistas resisten los pagos compulsivos

La controversia en torno a la obligatoriedad de los aportes a la Caja Interprofesional de Seguridad Social de Salta volvió a quedar en el centro del debate, tras los reclamos de nutricionistas y trabajadores sociales que cuestionan los cobros compulsivos y advierten sobre el riesgo de perder la matrícula ante deudas acumuladas.

Desde la entidad previsional, su presidenta, Graciela Leal, salió al cruce de las críticas y defendió el esquema vigente, al señalar que se trata de un sistema solidario, creado por ley provincial, que busca garantizar un ingreso complementario en la etapa jubilatoria del profesional.

La titular de la Caja explicó que el organismo nació a partir de la Ley 8444, sancionada en 2024, a instancias de los propios profesionales, y subrayó que el objetivo central es mejorar la calidad de vida en una etapa en la que -según remarcó- las jubilaciones tradicionales resultan insuficientes. "Es una previsión social que se suma a la jubilación del Estado y que está respaldada por una ley", afirmó a Radio Salta.

Aportes y deudas

Uno de los ejes más sensibles del conflicto gira en torno al carácter obligatorio de los aportes y a la acumulación de deudas por parte de profesionales monotributistas o con inserción laboral inestable. Desde los sectores críticos aseguran que, con el correr de los meses, las deudas pueden superar el millón de pesos, lo que deja a muchos afiliados al borde de perder la matrícula.

Leal respondió que la normativa contempla excepciones y alternativas para quienes atraviesan situaciones laborales adversas. En ese sentido, señaló que los profesionales pueden solicitar la baja temporaria mientras dure la inestabilidad laboral y reincorporarse más adelante, accediendo a planes de pago y facilidades.

Montos y contribuciones

Según detalló la presidenta de la Caja, el monto del aporte mensual varía de acuerdo con la edad del afiliado. Las contribuciones parten de alrededor de $40.000 para las categorías más jóvenes y alcanzan valores superiores a los $120.000 en los tramos cercanos a la edad jubilatoria. A cambio, el haber estimado actualmente ronda los $680.000 mensuales, con el agregado de medio aguinaldo en junio y diciembre, un beneficio que -según destacó- no es habitual en otras cajas previsionales provinciales.

La dirigente negó que se hayan registrado bajas en los aportantes y aseguró que, por el contrario, hubo un incremento de afiliaciones por la posibilidad de financiar deudas y aportes.

Mientras la Caja sostiene la viabilidad y los beneficios del sistema, el malestar de un sector de los profesionales sigue vigente. Nutricionistas y trabajadores sociales reclaman la derogación de la Ley 8444 o, al menos, una modificación sustancial de sus artículos más cuestionados. En ese marco, el tema ya comenzó a analizarse en la Legislatura de Salta, donde se evalúan posibles cambios a la normativa.

Convocan al diálogo

Desde la conducción de la Caja insisten en que el diálogo está abierto y convocan a los afiliados a acercarse para analizar cada situación en particular. Pero mientras la Caja sostiene la viabilidad y los beneficios del sistema, el malestar de un sector de los profesionales sigue vigente. Nutricionistas y trabajadores sociales reclaman la derogación de la Ley 8444 o al menos alguna modificación en la normativa.