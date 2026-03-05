Imputaron a tres hermanos por agredir a un policía

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, imputó a tres hermanos por los presuntos delitos de atentado a la autoridad, lesiones agravadas contra personal policial, violación de domicilio y desobediencia judicial.

La intervención de la Fiscalía se inició luego de un incidente ocurrido el 28 de febrero, tras un procedimiento policial que se originó a partir de la detección de los imputados en la vía pública, quienes contaban con medidas cautelares vigentes que les prohibían acercarse a ciertos domicilios y personas, según resolución del Juzgado de Violencia de Género N.º 3. Al intentar cumplir con estas medidas, los efectivos intervinientes fueron impedidos por los acusados, generándose un enfrentamiento dentro de una vivienda.

Durante el altercado, un Sargento de la División Seguridad Urbana (DCCO), fue agredido físicamente por los imputados, sufriendo contusiones en la cabeza y escoriaciones en los antebrazos. Posteriormente, los acusados intentaron huir trepando techos y entrando temporalmente en propiedades vecinas, mientras su familia interfería en el procedimiento e intentaba protegerlos de la intervención policial.

En su derrotero, los imputados habrían violado domicilios de vecinos, quienes colaboraron con la policía para contener la situación. La intervención contó con refuerzos de la Unidad de Infantería y de la Subcomisaría San Jorge, logrando finalmente la detención de los involucrados.