PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
5 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Minería
Campaña de reciclado
Ricardo Villada
Justicia Federal de Salta
Juicio por jurados
Conflicto Irán - Israel
educación financiera en Salta
Minería
Campaña de reciclado
Ricardo Villada
Justicia Federal de Salta
Juicio por jurados
Conflicto Irán - Israel
educación financiera en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Pepe Cibrián presenta "Aquí no podemos hacerlo"

La obra expone las dificultades que enfrentan los actores.
Jueves, 05 de marzo de 2026 01:19
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

"Aquí no podemos hacerlo", la obra que viene a presentar la dura realidad de los artistas que buscan quedar en una obra teatral y poder vivir de su trabajo, se presentó en el Teatro Regina (en CABA) y la misma es dirigida por Pepe Cibrían, quien expuso la historia que no te cuentan detrás del trabajo de los actores.

El espectáculo muestra cómo un grupo de artistas, junto a Rodolfo, que es el productor de ellos, tiene que realizar miles de pruebas para poder ingresar en el mundo artístico, donde pesa más una figura de renombre que el talento y el esfuerzo.

Allí, los intérpretes desplegaron varios asuntos personales por los que pasan y atraviesan las personas que eligen esta profesión. Uno de ellos siempre quiso ser bailarín, pero la figura maternal estaba totalmente en contra de sus ideales.

Por otro lado, muestran a Verónica, una artista del mainstream con problemas de salud y adicción a las drogas que nunca pudo desplegar su carrera como quiso, sino como la industria se lo proponía. Ella era famosa por cantar en inglés y que no se le entendiera nada de lo que decía, pero, al final de la puesta en escena, revela que su gran pasión siempre fue el tango como sello nacional.

Además, la obra revela el prejuicio innato que hay en nuestro país al pensar que "lo mejor siempre proviene del exterior" cuando hay miles de talentos esperando que toquen su puerta.

Las obras con modalidad de cooperativa, las figuras sin talento acomodadas, el esfuerzo en vano que requiere hacer miles de pruebas para quedar en un espectáculo.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD