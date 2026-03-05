Polémica por el test toxicológico

inicia sesión o regístrate.
Una nueva polémica se abrió en torno al test realizado al gobernador Gustavo Sáenz, luego de que el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aclarara que el estudio no fue un narcotest sino una rinoscopía, mientras que el exministro Juan José Esteban sostuvo que el aparato utilizado no sirve para detectar consumo de drogas.
Mangione salió a responder las críticas surgidas tras la demostración realizada el 5 de febrero durante la presentación del Hospital Público Digital SAFESA. Allí, el gobernador se sometió a un estudio con un dispositivo médico que algunos interpretaron como una prueba toxicológica.
"Primero y principal, jamás mencionamos narcotest. Jamás se habló de narcotest porque es algo, una falacia. Nosotros lo que hicimos fue una rinoscopía", afirmó Mangione.
El funcionario explicó que el equipo utilizado posee diferentes cánulas que permiten observar distintas cavidades del cuerpo. Según detalló, cuando se utiliza para examinar el oído se denomina otoscopía, mientras que al colocarse en las fosas nasales se trata de una rinoscopía, un estudio destinado a detectar patologías en esa zona. "Rinoscopía es para detectar diferentes tipos de patología. No es de precisión para decir si alguien es adicto o ha consumido o no ha consumido", aclaró.
Las declaraciones de Mangione se dieron luego de que el exministro de Salud de la provincia, Juan José Esteban, cuestionara el procedimiento realizado. Consultado en Infinito FM sobre el estudio que se hizo el gobernador, Esteban fue categórico. "El aparato no sirve para eso", afirmó. El exfuncionario explicó que el dispositivo utilizado está diseñado para examinar cavidades como el oído o la nariz y no para detectar consumo de drogas.