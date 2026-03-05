El Materno Infantil cuenta con un sistema automatizado para detectar VPH y mejorar la prevención del cáncer de cuello uterino

En el marco del Día Internacional de Concientización sobre VPH, el Hospital Público Materno Infantil (HPMI) recordó que cuenta con un equipo multidisciplinario especializado en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades del tracto genital inferior, en especial aquellas que afectan el cuello uterino, la vagina y la vulva. El trabajo del área está orientado a fortalecer la detección temprana de lesiones asociadas al virus del papiloma humano (VPH), uno de los principales factores vinculados al cáncer de cuello uterino.

En ese marco, desde 2023 el hospital incorporó un sistema automatizado para la detección del VPH con genotipificación extendida. Esta tecnología permite identificar cuál de los 14 genotipos de alto riesgo del virus está presente en cada paciente, lo que facilita realizar una evaluación más precisa del riesgo y definir estrategias de seguimiento adaptadas a cada caso.

El sistema también permite diferenciar entre infecciones nuevas y persistentes. Estas últimas representan un factor clave en la progresión hacia lesiones precancerosas o cáncer, por lo que su identificación temprana resulta fundamental para orientar controles más frecuentes o intervenciones específicas.

Desde el hospital destacaron que este tipo de testeo constituye un diferencial institucional, ya que la genotipificación del VPH presenta mayor sensibilidad que el Papanicolaou realizado de forma aislada y está aprobado como prueba primaria para el tamizaje del cáncer de cuello uterino.

Otra de las herramientas que ofrece el sistema es la modalidad de autotoma, una estrategia que amplía el acceso al diagnóstico. Este método permite mejorar la cobertura de los controles y facilita que más mujeres puedan realizarse el estudio de manera simple y segura.

De acuerdo con los datos del HPMI, desde octubre de 2023 hasta la actualidad se procesaron 3.900 test de VPH, con una tasa de positividad del 23%. Estos resultados reflejan el trabajo del hospital orientado a fortalecer la prevención y la detección temprana del cáncer de cuello uterino mediante un enfoque personalizado en el cuidado de la salud de las pacientes.