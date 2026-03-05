PUBLICIDAD

Espectáculos

La Peña de Morfi tiene fecha de retorno, pero sigue la incógnita sobre sus conductores

La dupla de Lizy Tagliani y Diego Leuco no volvería en la nueva edición 2026.
Jueves, 05 de marzo de 2026 20:43
Diego Leuco y Lizy Tagliani.

Telefe confirmó la fecha de regreso del ciclo La Peña de Morfi; sin embargo, el formato aún tiene varios cabos sueltos por resolver, que van desde la apertura del show musical hasta sus propios conductores. 

La fecha confirmada para la vuelta del ciclo es el próximo domingo 12 de abril.

La información que comenzó a circular en los últimos días indicaba que la cantante de folklore Soledad Pastorutti, amiga de Telefe, iba a ser la encargada de abrir el programa con su increíble propuesta musical, muy acorde con el sentido de “la peña”. Sin embargo, la idea se descartó debido a compromisos profesionales que tiene la artista con su gira musical. 

El otro tema a definir es quién estará a cargo de la conducción del ciclo, ya que semana atrás trascendió que finalmente la dupla Lizy Tagliani y Diego Leuco no volvería en esta nueva edición. Según informaron en el medio PrimiciasYa, el periodista tendría reuniones pactadas para definir su futuro en el canal, mientras que la humorista ya tiene un contrato activo. 

Sin embargo, el medio asegura que Leuco tiene más probabilidades de volver al frente del ciclo que su ex compañera, quien finalmente estaría pensada para conducir “El precio es justo”, un programa de juegos que volvería a la pantalla de Telefe.

Fer Dente y Laurita Fernández.

Qué figuras podrían conducir La Peña de Morfi

Tal y como informó la Agencia Noticias Argentinas, la bailarina Laurita Fernández fue uno de los nombres que resonó fuerte para reemplazar a la humorista, mientras que en el lugar de Leuco iría el director teatral Fer Dente

