La Justicia decretó la quiebra de Garbarino

El Juzgado Nacional en lo Comercial N°7 decretó la quiebra Garbarino, la histórica cadena de electrodomésticos, y ordenó la liquidación completa de la empresa. La decisión fue firmada por el juez Fernando D'Alessandro en el fallo firmado el pasado 4 de marzo.

D'Alessandro argumentó su decisión por el hecho de que ya no había alternativa para salvar a la empresa, dado que no logró reunir las mayorías para aprobar un acuerdo de pago; la cadena de electrodomésticos había declarado el concurso preventivo en 2021.

De esta manera, Garbarino pierde el control sobre sus bienes y patrimonio, y el control pasará a estar en manos de la sindicatura designada por la Justicia. El fallo también inhabilitó a Carlos Rosales (presidente), María Marta Facio (vicepresidenta) y Gabriel Rosales (director) para ejercer el comercio y no podrán salir del país hasta octubre de 2026, cuando la sindicatura presente su informe.

Rosales se defendió

Luego de la medida judicial, Carlos Rosales, responsabilizó al gobierno de Alberto Fernández y las medidas que tomó durante la cuarentena. "El problema era, además, un sistema donde el Estado podía cerrar la economía sin medir el impacto sobre las empresas. En abril de 2021, cuando una empresa de retail no podía abrir sus locales por decisiones regulatorias, no estamos hablando de gestión. Hablamos simplemente de supervivencia", apuntó en diálogo con la web de Clarín.