Camioneta desbarrancó en la Cuesta del Obispo tras esquivar a un vehículo en contramano

Una camioneta que transportaba un cargamento de zanahorias protagonizó un siniestro vial en la cuesta del Obispo, a la altura del kilómetro 38 de la Ruta Provincial 33, en la madrugada del miércoles.

Según los primeros datos, el vehículo había partido desde La Poma y se dirigía hacia la provincia de Jujuy cuando, en plena zona de curvas, se encontró con otro rodado que circulaba en contramano.

Para evitar el impacto frontal, el conductor realizó una maniobra brusca que provocó que la camioneta se saliera del camino y se precipitara por un sector del borde de la ruta.

El vehículo terminó desbarrancando hasta quedar detenido entre la vegetación de la zona. Las circunstancias del hecho son materia de investigación, mientras se trabajaba para asistir al conductor y evaluar los daños ocasionados por el siniestro.