PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
5 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Juicio por jurados
Conflicto Irán - Israel
educación financiera en Salta
Guerras
fiesta en el maray
Chicoana
Clima en Salta
Irán
Juicio por jurados
Conflicto Irán - Israel
educación financiera en Salta
Guerras
fiesta en el maray
Chicoana
Clima en Salta
Irán

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Camioneta desbarrancó en la Cuesta del Obispo tras esquivar a un vehículo en contramano

El siniestro ocurrió en el kilómetro 38 de la Ruta Provincial 33. El rodado transportaba mercadería desde La Poma con destino a Jujuy y terminó detenido entre la vegetación tras caer al barranco.
Jueves, 05 de marzo de 2026 09:07
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una camioneta que transportaba un cargamento de zanahorias protagonizó un siniestro vial en la cuesta del Obispo, a la altura del kilómetro 38 de la Ruta Provincial 33, en la madrugada del miércoles.

Según los primeros datos, el vehículo había partido desde La Poma y se dirigía hacia la provincia de Jujuy cuando, en plena zona de curvas, se encontró con otro rodado que circulaba en contramano.

Para evitar el impacto frontal, el conductor realizó una maniobra brusca que provocó que la camioneta se saliera del camino y se precipitara por un sector del borde de la ruta.

El vehículo terminó desbarrancando hasta quedar detenido entre la vegetación de la zona. Las circunstancias del hecho son materia de investigación, mientras se trabajaba para asistir al conductor y evaluar los daños ocasionados por el siniestro.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD