Claudia Vilte actúa esta noche, con su oficio y su nivel

La solista Claudia Vilte se presenta este viernes, desde las 22, en el Centro Cultural y Artístico Figueroa Reyes, Martina Silva de Gurruchaga 78, en la reapertura de la peña en este 2026. La velada también contará con la actuación del anfitrión, Robustiano Figueroa Reyes, acompañado del maestro Marcelo Mena (guitarra), y el solista Manolo García.

"Fuí invitada a abrir la nueva temporada del centro cultural y eso me representa una inmensa alegría, será una inmejorable ocasión para revivir algunas de mis últimas composiciones", destaca la artista, y agrega: "En mi canción 'Romance y chamamé', además de hacer un homenaje al Litoral, pretendo transmitir mi percepción de esa tierra roja, de sus paisajes de ensueño y de su cultura guaraní".

"Como no añorarte mi Posadas antigua, Victoria y Concordia, mi dulce Yasí, si hasta en la partida me dolió en el alma, dejarte pubelito de mi kaurahy", dice una de las frases de la obra escrita por la folclorista salteña.

"Intentaré revivir también un trabajo que compuse y está grabado en el disco Pueblo, canto y libertad, que se refiere a la idiosincrasia y personalidades de los cantores de los cerros, donde la alegría y la tristeza se juntan en un solo grito coplero. El trabajo se titula Las dos caras de la moneda", añade.

Con respecto a lo más reciente de su carrera, Claudia Vilte sostuvo: "Vengo de presentar mi nuevo proyecto en centros culturales y peñas de Cosquín 2026. Tuve el privilegio de subir al escenario de la peña Sonckoy, reducto oficial del festival de Cuty y Roberto Carabajal; también en el centro cultural y patio criollo Tokio; peña La amistad; y centro cultural Don Alguien, donde también realicé una conferencia de prensa para medios de comunicación de todo el territorio nacional".

En relación al reencuentro con su gente, este 6 de marzo, la cantora asevera "En la velada estarán presentes distintos artistas invitados, y realizaremos un brindis anticipado por el Día de la Mujer, 8 de marzo. Entre los temas que interpretaré, se encuentran: 'Nostalgias de Seclantás', 'Niña madre', 'Alitas de colibrí', 'Zamba de la luna', 'La triste y la alegre' (coplas), 'La sin vuelta' (chacarera), 'El regreso' (taquirari), entre otras"

"Realizaremos un recorrido por el cancionero folclórico, y traeremos zambas de la nostalgia, como 'El corralero', 'Zamba de usted', 'La Manogasteña', 'La viajerita', 'Zambita de los pobres', Horizonte de octubre, y más", dice y define: "El canto es cultura y la cultura es de los pueblos".

La artista cuenta con una gran trayectoria artística, con más de cuatro décadas sobre los escenarios del territorio nacional, recibió en gran número halagos, premios y reconocimientos, que la sitúan como una artista con "chapa". Grabó varios trabajos discográficos, con un puñado importante de canciones de su autoría. Es profesora en Ciencia de la Educación, aunque jamás dejó de lado su guitarra y su inspiración.

Además, su corazón también lo comparte con la bella localidad de Purmamarca, donde su mamá Mecha y su abuela Serafina sembraron semillas de amor.

Tango y más

Los amantes de la música ciudadana tendrán la oportunidad de disfrutar con la cantante Marta Roldán, que pisará el escenario en calidad de invitada especial y, sin dudas, aportará por el bien del espectáculo.

Además, actuará Robustiano Figueroa Reyes, acompañado del eximio guitarrista Marcelo Mena. Abrirá la velada Manolo García (integrante del Trío Azul), en una gran velada.