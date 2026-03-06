Demoraron a 16 personas y detuvieron a dos hombres

La Policía de Salta realizó operativos de protección ciudadana en distintos barrios de la capital, con controles vehiculares, patrullajes y tareas de identificación de personas. Como resultado de los procedimientos se registraron 16 demoras por contravenciones y delitos, además de otras intervenciones vinculadas a hechos delictivos.

Los operativos se desarrollaron en los barrios San Carlos, Santa Ana, Solidaridad, Democracia, Vicente Solá, La Lonja y Miguel Ortiz, y fueron coordinados por el Centro de Coordinación Operativa. Durante las acciones se realizaron controles en sectores estratégicos, entrevistas con vecinos e intervenciones de áreas investigativas.

En ese marco se labraron actas contravencionales por consumo de alcohol en la vía pública, además de demoras por desorden, hurto y circulación en vehículos con motor adulterado. Las actuaciones se realizaron con intervención de las fiscalías correspondientes.

Patrullajes preventivos

En procedimientos realizados durante patrullajes preventivos, efectivos del Departamento de Seguridad Urbana detuvieron a dos hombres que tenían requerimientos judiciales.

Uno de ellos fue identificado en avenida de Los Jockey, donde se constató que tenía un pedido de captura de la provincia de Neuquén por robo con escalamiento agravado. El sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía Penal 1.

En otro operativo realizado en barrio Casino, un hombre de 35 años intentó evadir a los efectivos policiales, pero tras ser identificado se verificó que registraba varias causas penales con requerimiento judicial, por lo que fue detenido con intervención de la Fiscalía Penal 3.