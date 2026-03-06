El Gobierno nacional reabre hoy las paritarias del sector público

El Gobierno convocó a la reapertura de paritarias de la Administración Pública Nacional para hoy a las 14, en una reunión que se llevará a cabo en la sede que la Secretaría de Trabajo.

El Estado nacional convocó a la discusión paritaria a la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) que encabeza Andrés Rodríguez, y a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que conduce Rodolfo Aguiar, los dos sindicatos que nuclean a la mayoría del personal del sector público.

La convocatoria se produce tras el cuarto intermedio que la Secretaría de Trabajo había dispuesto en diciembre último, cuando los reclamos de los gremios estaban muy lejos de los ofrecimientos del Estado en su carácter de sector patronal.

ATE reclama una recomposición salarial del orden del 45 por ciento para "recomponer lo perdido durante la gestión de Javier Milei", según señaló el sindicato a través de sus redes sociales, en las que exigió, además, una "suma fija de 4.000.000 de pesos" por única vez para compensar lo perdido.

"En los últimos dos años se destruyó el poder adquisitivo de los estatales", señaló Aguiar, titular de ATE, al tiempo que aseguró que "este Gobierno es responsable de haber expulsado a la pobreza a decenas de miles de trabajadores estatales".