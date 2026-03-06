El intendente Orosco destacó la obra educativa

La localidad de El Carril vivió una semana marcada por la educación y la actividad institucional. Por un lado, se inauguró el nuevo edificio de la Sala de Nivel Inicial Nº 4281 de la Escuela Manuel José Castilla, mientras que en el ámbito político el intendente Efraín Orosco abrió el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, con un mensaje centrado en la gestión municipal y el llamado al trabajo conjunto.

El inicio del ciclo lectivo 2026 estuvo acompañado por la inauguración de un moderno edificio destinado al nivel inicial, una obra que busca mejorar las condiciones educativas para los niños de la comunidad.

El establecimiento fue construido en una superficie de 1.425 metros cuadrados y cuenta con seis salas con sanitarios para niños, salón de usos múltiples, cocina, galería, oficina para el gabinete pedagógico, patio de formación, patio de juegos, recinto técnico, área de dirección y administración, sala de maestros y grupos sanitarios.

Un acto con emoción

El acto de inauguración reunió a autoridades educativas, docentes, familias y estudiantes, quienes participaron de una jornada cargada de emoción al habilitarse el nuevo espacio escolar.

Durante el acto, el intendente Orosco destacó el acompañamiento del Gobierno provincial para concretar la obra. "Esta obra fue reactivada y finalizada por el compromiso del gobernador Gustavo Sáenz de garantizar el acceso a la educación pública de calidad de nuestros niños y niñas carrileñas", expresó.

Entre las autoridades presentes estuvieron la directora del Núcleo 122, Paola Medina; el secretario de Gestión Educativa, William Becker; el senador Esteban D'Andrea; el diputado Emanuel Ayón; la directora del Nivel Primario, María Inés López Guantay; y la directora general del Nivel Inicial, Nancy Vega, además de supervisoras y funcionarios educativos.

Llamado al diálogo

En paralelo, esta semana el intendente también encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, donde brindó su mensaje anual ante los concejales y la comunidad.

Durante la sesión se ratificaron las autoridades del cuerpo legislativo. Exequiel Carral continuará como presidente del Concejo Deliberante, mientras que Felisa Cala fue elegida vicepresidenta y Simón Ocampo ocupará la vicepresidencia segunda.

El cuerpo legislativo se completa con Miriam Cardozo, Álvaro Reyes, Judith Huarache y Samantha Correa.

Equilibrio en las cuentas

En su discurso, Orosco destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y remarcó la necesidad de mantener el orden y equilibrio en las cuentas públicas municipales.

"Somos una comunidad trabajadora, solidaria y profundamente arraigada a sus valores. Que este nuevo período legislativo nos encuentre a todos, oficialismo y oposición, trabajando con madurez y compromiso", afirmó.