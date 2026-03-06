La Corte dejó a Viveros sin intendencia en Vaqueros

La Corte de Justicia de Salta rechazó la medida cautelar presentada por Jorge Viveros en el conflicto de poderes con el Concejo Deliberante de Vaqueros y, en consecuencia, Andrea Salvatierra queda al frente de la Intendencia de manera interina, en su carácter de presidenta del cuerpo deliberativo.

La resolución fue firmada el martes pasado por el máximo organismo judicial en el expediente donde Viveros había solicitado una medida de "no innovar" para continuar ejerciendo el Ejecutivo municipal hasta que se dictara sentencia definitiva.

El conflicto se originó tras la renuncia del entonces intendente Daniel Moreno, quien dejó el cargo al ser electo senador provincial por La Caldera. En ese contexto, Viveros, que era presidente del Concejo Deliberante, asumió interinamente la jefatura comunal el 11 de diciembre pasado.

Andrea Salvatierra, interina

Viveros sostuvo que al producirse una vacancia definitiva y restar más de un año de mandato, debía completar el período como intendente hasta la asunción de un nuevo jefe comunal elegido por el voto popular.

Sin embargo, el 1 de marzo el Concejo Deliberante eligió nuevas autoridades y designó como presidenta a la concejal Andrea Salvatierra. El cuerpo interpretó que, al dejar Viveros la presidencia del Concejo, también cesaba en el ejercicio interino del Ejecutivo, dado que la intendencia provisoria corresponde a quien preside el órgano deliberativo en funciones.

En su análisis, la Corte señaló que no se encontraba acreditada de manera suficiente la verosimilitud del derecho invocado ni una ilegalidad manifiesta en la actuación del Concejo, que ejerció una facultad propia al elegir nuevas autoridades. Por ello resolvió rechazar la cautelar.

No innovar

Hacia el mediodía de ayer, el coordinador general del Ministerio de Gobierno de Salta, Javier Sola, se dirigía a Vaqueros con la resolución del máximo tribunal provincial para notificar formalmente la decisión y ratificar el interinato de Salvatierra al frente de la Municipalidad.

El fallo no resuelve aún el fondo del conflicto institucional. La Corte deberá pronunciarse en una sentencia definitiva sobre si la asunción de Viveros implicó su desvinculación del Concejo y su permanencia hasta el final del mandato o si, como interpretó el cuerpo deliberativo, su función ejecutiva estaba atada a la presidencia del órgano legislativo. Mientras tanto, la conducción política y administrativa del municipio queda en manos de Salvatierra.