18°
6 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
El Carril
PJ salteño
Día Nacional del Gas
Paritarias
Inflación
Donald Trump
Suba de combustibles
diálisis
Especial

Movimientos en el tablero corporativo

Nuevas autoridades en la Transportadora del Gas del Norte (TGN).
Viernes, 06 de marzo de 2026 01:23
Obreros en una obra del Gasoducto del Norte (TGN).

En este contexto de reconfiguración, Transportadora de Gas del Norte (TGN) -pieza fundamental para el abastecimiento de gas de la Argentina- anunció la designación de Horacio Pizarro como nuevo Director General a partir del 3 de febrero de 2026.

Horacio Pizarro es ingeniero industrial con 25 años de trayectoria en la Organización Techint, reemplaza a Daniel Ridelener, quien lideró la compañía desde 2008 dejando una huella profunda en su cultura operativa y en los resultados.

Horacio Pizarro

El cambio de mando ocurre en un momento donde la red de ductos que recorre miles de kilómetros en el subsuelo argentino es esencial para conectar la producción con los centros de consumo.

Actualmente el foco está puesto más en la logística que en la producción pura y se espera que este momento permita poner en valor las instalaciones estratégicas del norte.

Montaje del primer gasoducto en 1930, en el norte.

 

