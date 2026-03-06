Teatro Infinito celebra el 23º aniversario del Salón Auditórium

Hay espacios que trascienden el tiempo, convirtiéndose en el refugio y reaseguro de la identidad cultural de un pueblo a través de las artes que en él se practican. Es el caso del Salón Auditórium Dr. Rafael Villagrán que, en su espacio de Belgrano 1349, celebra este marzo sus 23 años de trayectoria ininterrumpida.

Este logro de un núcleo de artistas no es una cifra más, representa la permanencia de una propuesta y gestión cultural independiente, que ha logrado sostener la mística de este edificio público e histórico, el ex Ministerio de Bienestar Social, mediante el esfuerzo y la pasión innegociable de sus hacedores.

Para conmemorar esta historia de hacer y resistencia, se lanza una nueva edición del Encuentro Escénico Teatro Infinito, un ciclo que posiciona a Salta como un faro de las artes escénicas en el norte argentino. Una nutrida cartelera y la entrega de los Premios Victoria convierten a marzo en una celebración de las artes teatrales en un espacio con más de dos décadas de vigencia e historia.

Con identidad

La programación de este año se destaca por una curaduría que equilibra la madurez dramática con la frescura de las nuevas estéticas, logrando una verdadera integración federal.

El público podrá transitar desde el misticismo cotidiano de «Olga contigo" hasta el suspenso asfixiante de «Dos mujeres guerreras".

La cartelera ofrece, además, una profunda radiografía de los vínculos humanos con piezas como «La nueva ilusión", «Esa chica tiene algo" y el drama matrimonial «Vos me conociste así".

El 8 de marzo, a las 19.30, Enigmas sube a escena "Dos mujeres guerreras".

El humor, herramienta fundamental de la escena teatral, llegará a través de las tragicomedias «Esto no es un accidente" y la explosiva «Sorelle".

El carácter expansivo del encuentro se fortalece con la visita del grupo tucumano Crearte y su obra «Renato, el eterno pecador", y la destacada participación de elencos de General Güemes, con el misterio verídico de «Policías versus ovnis", y de Tartagal con la puesta de la Compañía Teatral Huayra de «Zorko, mi amigo espacial", una producción infantil que moviliza a 15 artistas en escena.

La invitación

En este 23° aniversario, el Salón Auditórium reafirma que el teatro es el espejo donde una sociedad se mira para entenderse. Y por ello presenta funciones con fuerte arraigo y a la vez un gran vuelo lírico. A fin de facilitar el acceso del público, las localidades para el Encuentro pueden adquirirse de manera anticipada a través del sitio web oficial www.auditoriumsalta.com. Entrada general: $18.000, anticipadas: 2 x $30.000. Jubilados y estudiantes: $15.000, solo en boletería con acreditación el día de función.

La invitación queda abierta para todos aquellos que deseen ser parte de este ritual infinito donde la cultura, definitivamente, permanece.

Los Premios Victoria

Uno de los puntos altos de este mes aniversario del Salón Auditórium será la 13ª edición de los Premios Victoria, a concretarse el domingo 29 de marzo.

Con entrada libre y gratuita, esta ceremonia se ha consolidado en el calendario cultural de la provincia y es muy esperada con la entrega del máximo galardón al teatro independiente, honrando de este modo el talento, la técnica y la pasión de los teatristas que sostienen y renuevan un arte que permanece y crece.

Los Premios Victoria, el 29 de marzo.

La ceremonia de entrega de los Premios Victoria, en la edición 2026, será el cierre de oro para un mes donde el escenario y la platea se funden en una sola celebración de identidad cultural y creativa.

A continuación las obras que se ponen en escena este fin de semana, inaugurando un mes a pleno teatro.

"Olga contigo", hoy

Una comedia con misticismo abrirá el Encuentro Teatro Infinito. «Olga contigo", escrita y dirigida por Ignacio Ocaña para el grupo Sveiki, se pondrá en escena este viernes, a las 21.30.

La pieza relata las peripecias de Olga Valencia, una tarotista extranjera que, por azarosos designios del destino, termina instalada en la ciudad de Salta. Las divertidas amistades que la protagonista entabla con personajes típicos de la cotidianidad local ofrece una mirada sagaz y humorística sobre nuestra cultura.

Grupo Sveiki presenta "Olga contigo".

El elenco está conformado por Maximiliano Martens, Carmita Zingone, Marcelo Ortiz, Almendra Romero, Rubén Guanca, Nené Silvestre, Belén Yarade, Gastón Vieytes y Emma Aparicio.

"La nueva ilusión"

Nostalgia y vínculos familiares son dos de los ingredientes que sustentan la propuesta del sábado 7 de marzo. A las 21.30, «La Nueva Ilusión", con texto de Guillermo Camblor y la dirección de Juan Nicastro, es la propuesta de la Compañía Teatral Salteña.

Un viaje emocional sitúa al espectador en un bar de barrio detenido en el tiempo. El reencuentro entre hermanos y viejos vínculos pone en jaque los recuerdos, las deudas pendientes y las decisiones que marcaron sus historias personales.

La obra es una invitación a reflexionar sobre la necesidad de resistir y seguir creyendo en los afectos. Actúan José Manenti, Jaquelinne Minati, Daniel Frisoli y Susana Urrestarazu. Reservas y consultas por Whapp al 3874738972.

"Dos mujeres guerreras"

El domingo será el turno de un thriller sobre el empoderamiento. El 8 de marzo, a las 19.30, el Salón Auditórium conmemora el Día Internacional de la Mujer con la obra «Dos mujeres guerreras".

La propuesta de Carlos Caliza, dirigida por Itatí Artunduaga para el Grupo Enigmas, se destaca por su atmósfera de suspenso y reflexión social.

La historia sigue a dos hermanas pueblerinas, fuertes y decididas. Agobiadas por el peso de sus recuerdos, traman una acción extrema que culmina en el apresamiento de un hombre al que citaron.

La pieza explora la lucha por la igualdad y el empoderamiento femenino, invitando al público a celebrar la valentía de las mujeres. Con las actuaciones de Sonia Solange Domínguez Artunduaga y Enzo Acosta.