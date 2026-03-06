PUBLICIDAD

6 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
El Carril
PJ salteño
Día Nacional del Gas
Paritarias
Inflación
Donald Trump
Suba de combustibles
diálisis
Salta

UNSa: 3 de cada 10 preinscriptos quedan como estudiantes

Hay más de 20 mil anotados para estudiar en la universidad este año, pero la tendencia indica que menos del 35% cursará.
Viernes, 06 de marzo de 2026 01:23
Alumnos en el curso de ingreso de 2025. gentileza prensa Unsa

00:00

De los más de 20 mil estudiantes que se preinscribieron para comenzar una carrera en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) en 2026, sólo entre el 30% y el 35% terminaría confirmando su ingreso efectivo si se mantiene la tendencia registrada en los últimos años. La diferencia entre la intención de cursar estudios superiores y la inscripción definitiva se consolidó como un fenómeno estructural en la institución.

El rector Miguel Nina precisó que en 2025 hubo 19.391 aspirantes, pero únicamente 6.170 completaron la documentación requerida y formalizaron su ingreso. "Si uno ve la tendencia, hay prácticamente entre un 32% y 35% de los alumnos que están interesados en cursar los estudios universitarios que efectivamente presentan toda su documentación y se inscriben", sostuvo en diálogo con Radio Salta.

En 2024 la relación fue similar: de 24.000 preinscriptos confirmaron aproximadamente 7.200. Si el comportamiento se repite este año, de los 20.624 aspirantes registrados para el ciclo lectivo 2026 podrían concretar su inscripción entre 7.000 y 8.000 estudiantes, calculó el rector.

Miguel Nina, rector de la UNSa: "Si uno mira los últimos 5 o 6 años, la tendencia es que el 30% a 35% de los alumnos efectivamente ingresa".

 

La universidad inició a fines de febrero los cursos de ingreso, que no son eliminatorios, y prevé comenzar las clases formales del primer cuatrimestre a mediados de marzo, según el cronograma de cada facultad. "

El curso de ingreso a la universidad no es eliminatorio; los 20.000 podrían haberse inscripto", aclaró Nina, descartando que la reducción responda a un mecanismo de selección académica.

Vocación y aspectos sociales

Consultado sobre las causas de la caída entre preinscripción e inscripción efectiva, el rector indicó que no existe una explicación única y que se trata de una tendencia sostenida desde hace cinco o seis años. "Quizá sea un problema de vocación, quizá sea un problema de aspectos sociales que inciden, quizá muchos chicos a lo mejor se inclinaron por el mercado laboral. Creo que hay una diversidad de cosas que podrían explicar", afirmó.

A la brecha en el ingreso se suma otro dato histórico en la UNSa: el 22% de los estudiantes se gradúa en tiempo y forma o con hasta dos años adicionales, lo que evidencia dificultades no sólo en el acceso sino también en la permanencia y finalización de los estudios.

Las estadísticas

De acuerdo con el informe del Centro de Cómputos, la UNSa registró 20.624 preinscriptos para 2026, lo que representa un crecimiento del 6,36% respecto del mismo período de 2025.

Las facultades que mostraron mayores incrementos interanuales fueron Ingeniería, con una suba del 33,62%; Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, con 29,39%; Humanidades, con 21,90%; y la Sede Regional Sur Metán - Rosario de la Frontera, con 11,04%.

En cuanto a la distribución por carreras, Medicina encabeza la preferencia con 1.911 aspirantes, equivalentes al 9,27% del total. Le siguen Enfermero Universitario con 1.518 estudiantes (7,36%), Licenciatura en Nutrición con 966 (4,68%), Licenciatura en Administración de Empresas con 879 (4,26%), Contador Público con 857 (4,15%) e Ingeniería Electromecánica con 726 (3,52%).

Uno de los datos más destacados del relevamiento corresponde a la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Turismo, que registró un incremento del 1076% entre 2025 y 2026, crecimiento asociado a la apertura de una nueva comisión en la ciudad de Salta, que se suma a la ya existente en Cafayate.

 

