Diálisis: no se resuelven los problemas del sector

La crisis que atraviesa el sistema de atención para pacientes en diálisis en Salta volvió a quedar en evidencia tras el cierre del centro Cedicla SRL en General Güemes, una decisión que desde el sector atribuyen a la falta de financiamiento y a los prolongados retrasos en los pagos de las prestaciones. En ese contexto, prestadores privados advirtieron que la intervención del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) no logró mejorar la situación del sector.

Así lo expresó el presidente de la Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta y Jujuy (Cepridiasa), Mario Espeche, quien aseguró que, a casi un año de la medida administrativa sobre la obra social provincial, los problemas estructurales continúan sin resolverse.

"Desgraciadamente no ha cambiado la situación. Los interventores tienen disposición para dialogar, pero las deudas siguen estando", afirmó en diálogo con Radio Salta.

El dirigente explicó que muchos centros arrastran atrasos en los pagos que se remontan a mediados de 2025, lo que vuelve prácticamente imposible sostener el funcionamiento de establecimientos que requieren equipamiento costoso, insumos importados y personal altamente especializado.

Según detalló, algunos prestadores recién cobrarían entre mayo y junio de este año prestaciones realizadas entre junio y diciembre del año pasado, lo que implica demoras cercanas a los doce meses.

Prestación vital

Espeche remarcó que la diálisis es un tratamiento vital que no puede interrumpirse ni postergarse. "La diálisis es la vida misma para el paciente renal. Si no se hace cuando corresponde, la persona corre riesgo de morir", sostuvo.

En ese sentido, explicó que actualmente muchos centros continúan prestando el servicio incluso sin haber cobrado las prestaciones, financiando de hecho el sistema con recursos propios.

"Hoy se están dializando pacientes del sistema público con el dinero que pone el prestador", advirtió.