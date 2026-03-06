PUBLICIDAD

6 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Argentina
Maxi Arce
Salta
Tormenta
Conflicto de Medio Oriente
días de lluvia
La hija de Andrea del Boca reveló cuál es su estrategia dentro de Gran Hermano

“Está todo calculado”, mencionó Anna Chiara cuando habló de los movimientos de su madre en la casa.
Viernes, 06 de marzo de 2026 10:00

 La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano revolucionó al país y sorprendió a más de uno. Sin embargo, lo que parecía una participación orgánica resultó ser una estrategia “fríamente calculada”, según las últimas declaraciones de su hija Anna Chiara.  

La influencer compartió con sus colegas del stream react de GH, Daniela Celis y Fefe Bongiorno, cómo fue la charla que tuvo con su madre previo a su ingreso a la casa más famosa del país.

 

 

 

Según las declaraciones de la joven a las cuales accedió Agencia Noticias Argentinas, el foco principal estuvo puesto en un lugar estratégico, ya utilizado y reinado por otras generaciones: la cocina. “Ella entró con la estrategia de ‘el delantal’”, reveló. 

"Sabíamos que iba a haber un Alfa o una Petrona. La cocina es un lugar de poder y te van a querer sacar de ahí", explicó Anna. La recomendación de la hija hacia la actriz fue "Metete ahí un poquito y después salite sola".

Porque la cocina es un lugar de poder que la van a querer sacar. Y además, siendo Andrea del Boca, más de uno la iba a reconocer y sabíamos que había mucha diversidad con el tema de las edades”, argumentó.__IP__

La estrategia de “retirarse sola” es para evitar que otros participantes la utilicen para “subirse al ring” y ganar minutos de cámara con confrontaciones por la comida o el orden: “Entonces, ella cuando dice ‘no los voy a subir al ring’, justamente está todo fríamente calculado, loco”, concluyó.

