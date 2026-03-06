La Provincia refuerza el trabajo conjunto con los municipios para mejorar la gestión y los servicios

El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, ratificó a intendentes el trabajo transversal e integral de la Provincia con los municipios para optimizar la gestión, los recursos y los servicios en todo el territorio. En una primera reunión con los jefes comunales de la región noroeste, el funcionario planteó esta metodología para atender y dar solución a las demandas de cada municipio, de manera abarcativa.



Con los intendentes de los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia, el jefe de Gabinete abrió una agenda de trabajo que recorre todas las áreas y de la que sobresalen temas vinculados con la salud, educación, seguridad y la infraestructura urbana. Varios puntos fueron planteados: desde la preocupación que genera la situación epidemiológica por la aparición de casos de Chikungunya, hasta temas en los que tiene injerencia la Nación.



Camacho indicó que el objetivo es lograr eficiencia operativa y de tiempos, mejorando la capacidad de respuesta de todas las áreas de Gobierno en concordancia con las administraciones municipales. “Hay temas que se resuelven con fondos, otros con gestión”, dijo, al mencionar los inconvenientes sanitarios y comerciales en la frontera con Bolivia: “Vamos a acompañar a los intendentes en el planteo que deban hacer ante Nación”, puso como ejemplo el funcionario.



“Esta forma de trabajo no es extraña para nosotros, la pusimos en marcha desde el primer momento de la gestión, por instrucción del gobernador Gustavo Sáenz”, indicó, al adelantar que esta metodología se extenderá al resto de las regiones, con encuentros periódicos.

El ministro Camacho estuvo acompañado por los secretarios de Obras Públicas y del Interior, Hugo de la Fuente y Javier Diez Villa. Participaron los intendentes de Colonia Santa Rosa, Rivadavia Banda Sur, Santa Victoria Este, Aguas Blancas (interventor), San Ramón de la Nueva Orán, Rivadavia Banda Norte, Hipólito Yrigoyen, Pichanal, Embarcación, General Ballivián, General Mosconi, Salvador Mazza y Urundel, además del presidente del Foro de Intendentes de Salta.