Las tendencias que marcarán la moda otoño invierno 2026

Con la llegada del otoño y el invierno, la moda vuelve a transformarse. Las nuevas tendencias para la temporada 2026 en Argentina apuestan por un equilibrio entre abrigo, estilo y versatilidad. La propuesta se centra en prendas cómodas, con carácter y adaptables a distintos momentos del día, desde looks urbanos hasta conjuntos más formales.

Dentro de esta temporada, las texturas y los volúmenes cobran protagonismo. Sweaters, blusas y tejidos gruesos aparecen como piezas fundamentales para afrontar el frío, mientras que los abrigos, tapados y camperas se consolidan como el eje central de los outfits invernales. A su vez, los pantalones y jeans mantienen su lugar como básicos del guardarropa, con diseños que van desde estilos clásicos hasta opciones más modernas y estilizadas.

Siluetas oversize: comodidad y estilo

Las prendas amplias se imponen como una de las tendencias más visibles del invierno 2026. Sweaters grandes, capas envolventes y tejidos con volumen dominan los looks urbanos, aportando abrigo sin perder estilo. El oversize deja de asociarse solo a lo informal y se integra a propuestas más sofisticadas.

Abrigos protagonistas

Los abrigos se convierten en el centro del look invernal. Tapados con hombros marcados, cuellos llamativos, lanas estructuradas y colores intensos marcan la estética de la temporada. Más que un complemento, el abrigo pasa a definir el conjunto completo.

Denim renovado

El clásico jean se reinventa con detalles que lo destacan. Bordados, aplicaciones, brillos sutiles y terminaciones especiales transforman al denim en una pieza central del guardarropa invernal, aportando personalidad sin perder versatilidad.

Sweaters de inspiración nórdica

Los sweaters de estilo alpino regresan con una versión actualizada. En tonos suaves y materiales más livianos, se adaptan a los looks urbanos y cotidianos, combinando abrigo con una estética relajada.

El regreso del tiro bajo

El tiro bajo vuelve a aparecer en los pantalones, aunque con una interpretación más moderada. Las nuevas propuestas apuestan por líneas limpias y cortes equilibrados que estilizan la figura sin exageraciones.

Cuero marrón, el color clave

Entre los materiales que se destacan, el cuero en tonos marrones gana terreno. Desde tonalidades moca hasta caoba, aparece en blazers, pantalones y faldas, desplazando en algunos casos al tradicional negro.

Estampado a cuadros

Los cuadros vuelven con fuerza y se ven tanto en tapados de gran tamaño como en conjuntos completos. Esta estampa clásica se actualiza con combinaciones más audaces y modernas.

El regreso del estilo boho

El estilo bohemio reaparece con una impronta más refinada. Faldas largas, estampas artesanales y texturas con personalidad definen una tendencia que mezcla elementos vintage con detalles contemporáneos.

Preppy renovado

La estética inspirada en el estilo colegial vuelve reinterpretada. Prendas estructuradas y combinaciones relajadas crean looks prolijos pero actuales, pensados para el uso cotidiano.

Loungewear chic

La ropa cómoda continúa ganando espacio fuera del hogar. Conjuntos tejidos, pantalones amplios y prendas suaves se integran a outfits urbanos mediante capas más formales.

Look ejecutivo actualizado

El estilo corporativo también se adapta a las nuevas tendencias. Siluetas firmes, hombros marcados y blusas con volumen definen un look que combina autoridad, diseño y modernidad para el ámbito laboral.