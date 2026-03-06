El Gobierno provincial presentó la línea de crédito Capital de Trabajo Comercial

En el ámbito del Fondo Provincial de Inversiones y brindando respuestas al sector empresarial, el Gobierno provincial presentó en la Cámara de Comercio e Industria de Salta la línea de crédito “Capital de Trabajo Comercial”. Cada beneficiario podrá acceder hasta un máximo de 7 millones de pesos, y tendrá un plazo de hasta 180 días para devolver el monto recibido.

Durante el evento, el ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, informó a los empresarios y medios de comunicación que asistieron, la nueva puesta en vigencia y actualización de la línea de financiamiento. En ese marco, el funcionario dijo que "queremos estar al lado de los comerciantes y seguir apoyándolos porque son un motor de nuestra economía".

La línea crediticia brinda apoyo financiero a las empresas comerciales que desarrollan su actividad en el territorio provincial, financiando inversiones en activos de trabajo mediante la aplicación de descuento de cheques de pago diferido individuales emitidos por el beneficiario.

La asistencia crediticia tendrá como destino financiar hasta el 80% de las inversiones propuestas en capital de trabajo comercial.

La actividad contó con la participación del secretario de Industria y Comercio, Rodrigo Monzo; el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, y la subsecretaria de la Unidad de Financiamiento y Promoción de las Inversiones, María Eugenia Montenegro.

Para obtener más información sobre la línea de crédito descargar el archivo adjunto.