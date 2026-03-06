El Ministerio de Salud afirma que la crisis en CEDICLA SRL se debe a problemas de gestión interna

El Ministerio de Salud emitió un comunicado para aclarar la situación en torno al cese de actividades de CEDICLA SRL y sostuvo que el cierre no respondió a deudas del Estado provincial, sino a una crisis interna de gestión e inviabilidad financiera que se arrastraba desde hace años.

Según se detalló oficialmente, al momento de interrumpir sus servicios, el centro contaba únicamente con tres pacientes sin cobertura social, cuyos tratamientos estaban a cargo del Ministerio de Salud.

Crisis administrativa y deudas millonarias

De acuerdo con la información difundida, la empresa no presentaba balances contables desde hacía ocho años y solo elaboraba estados financieros cuando eran requeridos por entidades bancarias para operar en descubierto.

Además, se indicó que existía una deuda documentada con la Dirección General Impositiva (DGI) superior a los 67 millones de pesos, junto con un monto significativo adeudado en concepto de aportes a obras sociales.

Desde el Ejecutivo señalaron que, pese a haberse presentado ofertas de compra y alquiler del establecimiento, las operaciones no pudieron concretarse debido a la magnitud de los pasivos acumulados.

Falta de profesionales y problemas de gestión

El comunicado también menciona que se había advertido a los propietarios sobre la falta de un médico para el control de turnos, la escasa captación de nuevos pacientes y la retirada de la máquina para diálisis aguda que funcionaba en la terapia de Güemes.

A ello se sumó un factor humano determinante: de los cuatro socios de la firma, todos de avanzada edad, uno sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y los restantes presentan problemas de salud que les impiden asumir tareas de gestión.

La queja de los prestadores privados

La respuesta oficial se da luego de que prestadores privados afirmaran que la intervención del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) no logró mejorar la situación del sector. En diálogo con Radio Salta, el presidente de la Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta y Jujuy (Cepridiasa), Mario Espeche, aseguró que: "Desgraciadamente no ha cambiado la situación. Los interventores tienen disposición para dialogar, pero las deudas siguen estando".

El dirigente comentó que muchos centros arrastran atrasos en los pagos que se remontan a mediados de 2025 y remarcó que la diálisis es un tratamiento vital que no puede interrumpirse ni postergarse. "La diálisis es la vida misma para el paciente renal. Si no se hace cuando corresponde, la persona corre riesgo de morir", sostuvo.