Tini Stoessel confirmó que quiere casarse con Rodrigo De Paul: "Tenemos ganas"

La cantante Tini Stoessel terminó con el misterio y confirmó sus deseos de contraer matrimonio con el futbolista Rodrigo De Paul. El anuncio se produjo durante una entrevista en la televisión paraguaya, donde el jugador de la Selección Argentina intervino con una llamada en vivo y sugirió que la celebración podría concretarse antes de fin de año.

La confirmación ocurrió mientras la artista daba una nota para un ciclo televisivo en Asunción, donde se encuentra de gira. La "Triple T" recibió un llamado inesperado de su pareja en el momento exacto en el que los conductores insinuaban con el casamiento, tras notar el enorme anillo que lleva en su dedo anular.

El conductor del ciclo buscó sacarle información al futbolista sobre su inminente casamiento, sin obtener una respuesta sólida. Sin embargo, el clima de la conversación cambió cuando Tini metió un comentario que confirma el compromiso.

"Igual puede ser, tenemos ganas", insistió Tini, validando los rumores que circulan desde hace meses. De Paul tomó la posta y sumó suspenso a la declaración de su pareja: "Lo único que puedo decir es que yo a fin de año tengo vacaciones”.

De esta forma, la pareja dejó entrever que la boda sucedería este diciembre 2026.

Qué se sabe sobre el casamiento de Tini y De Paul

Aunque por ahora la pareja prefiere mantener el casamiento bajo llave, desde hace semanas algunos detalles sobre “la boda del año” empezaron a filtrarse. El lugar elegido sería Dok Haras del partido de Exaltación de la Cruz, lugar que, además de ser favorito de muchos famosos, también fue el escenario de su reencuentro y reconciliación.

La fecha que más resuena, según difundieron algunos medios, sería el próximo 28 de diciembre, aunque aún no hay nada confirmado.