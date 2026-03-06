Tartagal: el escritor Augusto Rufino presentará su libro “Instantes Eternos”

Este sábado 7 de marzo, el Centro Cultural Pueblos Originarios de Tartagal será escenario de una nueva jornada cultural que reunirá literatura, música y arte regional. En ese marco, el escritor Augusto Enrique Rufino presentará su libro “Instantes Eternos”, obra que ya fue expuesta previamente en Montevideo (Uruguay), en la Feria del Libro de Salta y en la ciudad de Orán.

La actividad se desarrollará dentro del evento cultural “Con Perfume de Mujer”, organizado por la Biblioteca Sagrado Corazón de Jesús de Campamento Vespucio y coordinado por la licenciada Marta Juárez. La propuesta busca generar un espacio de encuentro entre escritores y artistas de la región, con la participación de autores de Salta y Jujuy.

Durante la presentación, el cantautor oranense Riqui Zarra acompañará el momento literario interpretando la zamba Noches de Orán, cuya letra forma parte del libro presentado. La propuesta combina así literatura y música, dos expresiones culturales profundamente ligadas a la identidad del norte argentino.

Además, una delegación de artistas, músicos y escritores provenientes de Orán participará de la jornada cultural. El grupo estará integrado por Silvina Rufino, Luis Angel Arévalo, Santos Vergara, el propio Riqui Zarra y Elías Saadi, quienes se sumarán a las distintas actividades previstas.

El encuentro comenzará a las 19 y se perfila como una velada dedicada a las letras y a la cultura regional, en un espacio que busca fortalecer los vínculos entre autores, artistas y el público del norte salteño.