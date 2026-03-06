Cuando llueve, la música también levanta el ánimo: canciones ideales para cambiar el humor

Aunque la lluvia invite a quedarse adentro, también puede ser la excusa perfecta para poner música y transformar el clima del día. Algunas canciones cargadas de energía, optimismo y ritmo logran levantar el ánimo incluso en las jornadas más grises.

La combinación de mate, una ventana con gotas cayendo y una buena playlist puede cambiar por completo la sensación del día. Desde clásicos del rock hasta hits del pop internacional, hay temas que parecen diseñados para combatir el bajón que a veces trae el mal tiempo.

Entre los infaltables aparece Don't Stop Me Now de Queen, una canción explosiva que transmite energía desde los primeros acordes. En la misma línea aparece Walking on Sunshine de Katrina and the Waves, considerada por muchos como un verdadero antídoto contra los días nublados.

A esta lista se suma Happy de Pharrell Williams, un hit pegadizo que invita a moverse y contagia buen humor.

Rock y música latina para subir la energía

La música argentina también tiene temas que funcionan como un impulso inmediato. Uno de ellos es Ji Ji Ji de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, un clásico del rock nacional que nunca falla para levantar la energía.

En esa misma línea aparece De música ligera de Soda Stereo, una de las canciones más emblemáticas del rock argentino, capaz de cambiar el ánimo en cuestión de segundos.

La lista suma además un toque latino con La bicicleta, interpretada por Carlos Vives y Shakira, un tema alegre y muy rítmico que invita a moverse incluso en un día lluvioso.

Canciones que hablan de lluvia pero con buena vibra

Algunos temas incluso hablan del clima y logran transmitir optimismo. Es el caso de Here Comes the Sun de The Beatles, una canción que recuerda que después de la tormenta siempre vuelve la luz.

También aparece I’m Yours de Jason Mraz, con un estilo relajado y positivo, y On Top of the World de Imagine Dragons, una canción ideal para arrancar el día con energía.

La conclusión es simple: aunque el cielo esté gris, la música puede ser el mejor recurso para cambiar el ánimo y transformar una jornada lluviosa en un momento mucho más agradable.