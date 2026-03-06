Empresarias salteñas: Historias de éxito y promociones especiales para el Mes de la Mujer en la Hotelería y Gastronomía

Elena Perdigón: De bachera a gerente, la historia de una mujer al mando de dos hoteles

La historia de Elena Perdigón en la hotelería comenzó a los 18 años, cuando, con un bebé en brazos, decidió seguir su vocación. "Recibí una beca para estudiar hotelería y me enamoré de la carrera", recordó. A pesar de haber comenzado en puestos básicos, como bachera y mucama en un hotel Sheraton, su dedicación y pasión la llevaron a escalar posiciones hasta convertirse en gerente de dos hoteles en Salta: Las Vegas y Terra Alta.

Para Perdigón, la formación fue clave en su carrera. "Empecé desde abajo, pero estudiar me permitió enamorarme aún más de la profesión. Hoy, con 42 años, nunca trabajé en otro rubro", afirmó. Además, destaca la importancia de la capacitación continua en un sector que está en constante cambio. "La hotelería necesita incorporar sostenibilidad e innovación, pero el trato humano nunca debe perderse", aseguró.

Elena también resaltó el papel de las mujeres en la industria. "Las mujeres en la hotelería son brillantes, dedicadas, y le ponen ese plus de amor y dedicación", señaló, y agregó que comparte su espacio profesional con mujeres a las que admira profundamente.

Propuestas para el mes de la mujer:

* Alojamiento, masajes y merienda.

* Promociones de tratamientos capilares y peinados durante marzo y abril.

Ubicación de los hoteles:

* Las Vegas: Ituzaingó 84, centro de Salta.

* Terra Alta: San Martín e Islas Malvinas.

Gabriela Martinich: De farmacéutica a empresaria hotelera con visión sostenible en Tartagal

Gabriela Martinich, farmacéutica de formación, lidera el Hotel La Wet en Tartagal, un emprendimiento familiar que nació hace 15 años con el objetivo de aprovechar el entorno natural de la región. "Queríamos un espacio que destacara la belleza natural de Tartagal, con su verde exuberante, la flora, los pájaros y el clima", recordó.

El proyecto comenzó en 2009 con monoambientes tipo dúplex, y con el tiempo se fue ampliando para incluir un restaurante. "El nombre La Wet, que significa 'nuestra casa y fuego' en wichí, refleja nuestra identidad", explicó Gabriela. A pesar de los desafíos, como la falta de personal capacitado en el interior, Gabriela se capacitó por su cuenta para mejorar la calidad del servicio.

Con el paso de los años, el emprendimiento creció y se consolidó en el sector turístico. "La sostenibilidad es clave en nuestro trabajo", destacó, y mencionó que el hotel obtuvo la certificación "Hoteles más Verdes" como reconocimiento a su compromiso ambiental.

Propuestas para el mes de la mujer:

* Escapadas de dos noches por tres días.

* Cenas especiales con regalos y sorteos.

* Eventos con cantantes locales.

Ubicación:

* Hotel La Wet, Ruta Nacional 34, Tartagal.

Patricia Balderrama: Celebración por el Día de la Mujer y 73 años de tradición

La Peña Boliche Balderrama, un ícono de la cultura salteña, celebra 73 años con promociones especiales para el Día de la Mujer. Patricia Balderrama, empresaria gastronómica, destacó los platos especiales y la fiesta en el Cielo del Espectáculo, con promociones de 38.000 pesos para dos personas y descuentos para salteños.

“Es un legado que nos dejó mi padre y nos llena de orgullo seguir adelante con este boliche tan querido”, expresó Patricia. Además, destacó el rol de las mujeres en su equipo y cómo el trabajo en conjunto ha sido clave para el éxito del lugar.

Las promociones incluyen un 10% de descuento en efectivo, tragos a dos por uno y platos para compartir. “Queremos que las mujeres disfruten de una noche única”, añadió. Las ofertas estarán disponibles del 7 al 8 de marzo.

Promociones:

* 10% de descuento pagando en efectivo.

* Tragos a dos por uno.

* Platos especiales a 38.000 pesos para dos personas.

* No se cobra derecho de espectáculo ni cubierto para salteños con documento.

Ubicación:

Peña Boliche Balderrama, Salta.



Karina Peralta: Calidez y atención personalizada en el Hotel Tierra del Sol

Con 30 años en la hotelería, Karina Peralta, empresaria del Hotel Tierra del Sol, se destacó por ofrecer un servicio personalizado. “Es un hotel pequeño, con 11 habitaciones y 35 plazas, ideal para familias y grupos. Lo que nos distingue es la atención, siempre buscamos que nuestros huéspedes se sientan como en casa”, comentó.

Durante marzo, el hotel ofrece promociones especiales por el Día de la Mujer, como 3 noches por el precio de 2 y 7 noches por el precio de 5. Además, los huéspedes disfrutan de descuentos en gastronomía local y promociones.

“Es un ambiente familiar donde todos se sienten cómodos. Nuestra prioridad es que el huésped se lleve una buena experiencia”, agregó Peralta. Las reservas se pueden hacer a través de WhatsApp o correo electrónico, con promociones disponibles en redes sociales.

Promociones:

* 3 noches por el precio de 2 y 7 noches por el precio de 5.

* Descuentos en gastronomía local y liberación del derecho de espectáculo para turistas.

Ubicación:

Calle Urquiza 1646, Salta (referencia: Clínica Los Altos).



Delia Torres: “El rol de las mujeres en la hotelería es clave para seguir creciendo”

El Hotel Casa Real ofrece varias promociones especiales para celebrar el Día de la Mujer. Delia Torres, empresaria y directora del hotel, detalló las actividades que se llevarán a cabo, como un evento en el restaurante Los Seviles el 7 de marzo y promociones de Day Spa, que incluyen acceso a la piscina climatizada, circuito de sauna, masajes y merienda o desayuno. Además, todos los viernes de marzo habrá 2x1 en tragos en la confitería Alfredo Café Bar.

Delia, quien asumió la gerencia general del hotel en 2015, destacó la importancia de las mujeres en su equipo y recordó cómo superó los desafíos post-pandemia. “La pandemia fue un momento complejo, pero lo superamos con pasión por lo que hacemos y el compromiso de todo el equipo”, comentó.

Sobre el crecimiento del sector, invitó a las mujeres a emprender en la hotelería. “Con dedicación y formación, todo es posible. Yo misma comencé desde abajo, y hoy estoy orgullosa de lo logrado”, expresó.

Promociones:

* Evento en Los Seviles: 7 de marzo, 17:30-20:30.

* Day Spa: Piscina climatizada, sauna, masajes, merienda/desayuno (2-4 horas).

* 2x1 en tragos: Todos los viernes de marzo.

Ubicación:

* Hotel Casa Real, Calle Mitre 669, Salta .