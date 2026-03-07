Caen los pasajeros que usan Saeta y el subsidio provincial sigue en el 60%

El sistema de transporte público del área metropolitana de Salta atraviesa un escenario de menor demanda y aumento de costos operativos. En ese contexto, la empresa Saeta solicitó una actualización del cuadro tarifario que llevaría el boleto a $1.486, propuesta que deberá ser analizada en audiencia pública convocada por la Autoridad Metropolitana de Transporte.

Durante una entrevista con Radio Salta, el presidente de Saeta, Claudio Mohr, explicó que la empresa venía postergando la solicitud desde hace meses. "Nosotros habíamos hecho un cálculo hace poco más de diez meses. Veníamos demorando lo máximo posible esta decisión, pero no teníamos otra opción más que avanzar con un pedido que tiene que ver con un monto de 1.486 pesos", señaló.

La empresa fundamentó el pedido en el incremento de los costos operativos, principalmente el precio del combustible y los salarios del sector, además del impacto que generó la quita de subsidios nacionales al transporte.

El pedido ya se encuentra en análisis por parte de la AMT y deberá cumplir con los pasos administrativos previstos por la normativa antes de que se determine el nuevo valor del boleto. La Autoridad Metropolitana de Transporte convocó a una audiencia pública para tratar la propuesta de readecuación tarifaria presentada por SAETA para el servicio de transporte masivo de la región metropolitana.

El encuentro se realizará el lunes 30 de marzo, a partir de las 8, en el Complejo Polideportivo Municipal de La Merced, ubicado en la intersección de las calles Mariano Moreno y Batalla de Maipú.

Caída de viajes

Uno de los factores que mencionó Mohr para explicar la situación del sistema es la caída en la cantidad de pasajeros que utilizan el transporte público. El titular de SAETA señaló que actualmente se observa una baja en la demanda que también se vincula con la menor actividad económica. "Lo mismo que pasa en la actividad comercial, que ustedes lo describen día a día, también lo estamos notando en el transporte. Hay menos movimiento", afirmó.

Como ejemplo, indicó que durante enero del año pasado se registraron 9,2 millones de viajes, mientras que en enero de 2026 el número descendió a 7,8 millones. "Para que tomen dimensión, el año pasado en enero teníamos nueve millones doscientos mil viajes y este año siete millones ochocientos mil", explicó.

Según sostuvo, esta reducción en la demanda obliga a la empresa a ajustar la cantidad de unidades que circulan en la calle. "Cuando termina el ciclo lectivo la demanda baja sustancialmente. Cientos de miles de alumnos dejan de movilizarse y hacemos una readecuación de la oferta de coches en la calle que ronda aproximadamente el 20%", detalló.

Los que pagan

Otro de los datos que aportó el funcionario está relacionado con los beneficios que existen dentro del sistema de transporte. Actualmente, entre tres y cuatro de cada diez pasajeros no pagan boleto debido a distintos beneficios vigentes.

"Hoy estamos en el orden de que de cada diez pasajeros que suben al colectivo, tres y medio no pagan", indicó. Mohr explicó que años atrás esa proporción era mayor. "Cuando nos hicimos cargo de la empresa, aproximadamente cinco o cinco coma dos pasajeros no pagaban, o sea que la gran mayoría viajaba con beneficios", sostuvo.

En la actualidad, el pasaje cuesta $1.150 y permite realizar un trasbordo gratuito dentro de la primera hora desde que se inicia el viaje. Además, el sistema cuenta con tarifa plana en toda el área metropolitana.

Según señaló, la empresa implementó diferentes medidas para racionalizar los viajes asignados dentro de los sistemas de beneficios.

"En algún momento todo el mundo tenía cien viajes asignados y nos pareció un despropósito. Hicimos distintos estándares para estudiantes, personas con discapacidad y otros beneficios, y eso nos permitió bajar la cantidad de viajes", afirmó.

Subsidios

El presidente de SAETA también explicó cómo funciona el financiamiento del sistema de transporte. Según indicó, el esquema se sostiene con una combinación de ingresos por boletos y subsidios que aporta el Gobierno provincial.

"No es un déficit. La Provincia toma la decisión de dar beneficios y establecer una tarifa. La diferencia de recursos que no se obtiene por el cobro del boleto se integra como subsidio", explicó. En ese sentido, precisó que alrededor del 60% de los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema provienen de subsidios provinciales.

Colectivos

Durante la entrevista también se refirió a la renovación de la flota de colectivos que prestan servicio en el área metropolitana. Mohr explicó que las empresas están obligadas a renovar el 10% de las unidades por año, en línea con la legislación que establece que los colectivos pueden circular hasta diez años.

Actualmente, el sistema cuenta con 670 unidades activas, sin contar los vehículos de respaldo que permanecen en los patios para reemplazos.

"El año pasado renovamos 96 unidades y este año ya se incorporaron 37 nuevas en tres corredores desde los primeros días de enero", señaló.