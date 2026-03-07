La causa por $Libra suma pruebas que tocan a Milei

Una investigación periodística, de la cual se hizo eco el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, reveló ayer nuevas pruebas documentales que podrían comprometer al presidente Javier Milei en el marco de la causa por la presunta critpoestafa Libra.

Se trata de documentos recuperados por peritos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del teléfono celular del promotor cripto Mauricio Novelli, quien actuó como nexo local de un "negocio millonario" que organizó junto al empresario norteamericano Hayden Davis.

El fiscal federal Eduardo Taiano ordenó el secuestro del dispositivo móvil, y la información está en manos de la Justicia hace meses.

Las pruebas darían cuenta de un contrato confidencial entre Davis y Milei, dos semanas antes del lanzamiento de la criptomoneda.

Se menciona una carta de intención firmada el 30 de enero del 2025, con un borrador del acuerdo de asesoramiento entre el empresario extranjero y el jefe de Estado. El 30 de enero fue la fecha en la que Milei se reunió en la Casa Rosada con Davis, quien transfirió, según registros financieros, US$ 499.999 a una billetera virtual a la hora exacta del encuentro con el Presidente.