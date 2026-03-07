Milei volverá a reunirse hoy con Trump en EEUU

El presidente Javier Milei volverá a verse hoy con su par estadounidense, Donald Trump, con quien compartirá un almuerzo de trabajo en Florida.

Según la agenda oficial de la gira, a las 14 (hora argentina) Milei participará en la Cumbre "Escudos de las Américas", para formar parte desde las 15.15 de un almuerzo de trabajo ofrecido por Trump.

La Cumbre Escudos de las Américas nuclea a 11 naciones de Latinoamérica aliadas bajo el objetivo de neutraliza la presencia de China en la región.

Hasta ayer, confirmaron asistencia junto a la Argentina los representantes de Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. También se espera la participación del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Al finalizar la cumbre, Trump hará entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala. A las 21.30, en tanto, Milei partirá a la ciudad de Nueva York para participar de la Argentina Week.

Allí, mañana, Día Internacional de la Mujer, el Presidente hará un alto en el cronograma de actividades y visitará la Tumba del Rebe Lubavitch durante la mañana.

Se trata de la féretro del líder religioso, el séptimo líder de la dinastía jasídica Jabad-Lubavitch, ubicada en el cementerio de Montefiore en Queens. Será la tercera visita del libertario: la primera data del 27 de noviembre de 2023, en la previa a la asunción, y la segunda del 7 de noviembre de 2025.

Javier Milei disertará el lunes a las 14, en la Yeshiva University, y cerrará la jornada con un discurso en una Gala Anual J100 de The Algemeiner, el célebre evento que reconoce a las 100 personas más influyentes en respaldo a Israel. Para el martes, el jefe de Estado se reunirá a las 9.50 con el titular del CEO del JP Morgan, Jaime Dimon, e inaugurará formalmente la Argentina Week 2026 en la Ciudad de Nueva York para atraer inversores al país.

El modelo argentino

Con la presencia de medio Gabinete nacional y más de 30 CEOs de las compañías más importantes que operan en el país, se desarrollará entre el 9 y el 12 de marzo la "Semana Argentina" (Argentina Week) en Nueva York cuyo objetivo será dar a conocer las oportunidades de negocios que ofrece el país.

La actividad es organizada por la Embajada argentina en Estados Unidos, a cargo de Alec Oxenford y fue respaldada por JP Morgan, Bank of America y Citi.

Milei invitó a que lo acompañen un grupo de gobernadores, entre los que están el salteño Gustavo Sáenz. Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz).