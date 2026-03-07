Prisión por golpear a una mujer de 81 años en un robo

Un hombre fue condenado a cinco años y seis meses de prisión efectiva tras ser hallado culpable de irrumpir en dos viviendas de la ciudad de Orán, donde agredió a una mujer de 81 años e intentó robar distintos objetos.

La auxiliar fiscal Andrea Tejerina Frías, bajo directivas de la fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, representó al Ministerio Público Fiscal en una audiencia flexible y multipropósito realizada en el marco del Plan Piloto de Oralidad. En ese contexto, las partes arribaron a un acuerdo de juicio abreviado para Ernesto Damián Miranda.

El acusado fue condenado como autor de tentativa de robo doblemente calificado por escalamiento y uso de arma impropia, robo calificado por escalamiento y lesiones graves, en concurso real. La sentencia fue dictada por el juez Francisco Oyarzú, quien homologó el acuerdo luego de que el imputado confesara los hechos.

El episodio ocurrió durante la madrugada del pasado 2 de febrero, cuando el acusado escaló hasta el primer piso de una vivienda, violentó una ventana e ingresó al inmueble, desde donde sustrajo distintos elementos.

Posteriormente se trasladó por el balcón hacia una propiedad contigua donde residen dos adultos mayores. Una vez dentro de la vivienda, despertó a la mujer de 81 años, a quien golpeó mientras la obligaba a reunir distintos objetos, al tiempo que amenazaba a su esposo

En medio de la situación, la víctima logró comunicarse telefónicamente con su nieto, quien alertó a la Policía Federal. Los efectivos acudieron al domicilio y lograron reducir al sospechoso dentro de la vivienda cuando intentaba retirarse con varios objetos envueltos en una sábana.