Trump exige la "rendición incondicional" de Irán mientras los ataques recrudecen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que "no habrá acuerdo con Irán" y que solo aceptará una "rendición incondicional" cuando la intervención militar estadounidense cumple hoy su primera semana.

"¡No habrá acuerdo con Irán, salvo una RENDICIÓN INCONDICIONAL! Tras eso, y tras la elección de un líder GRANDE Y ACEPTABLE, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca", aseguró Trump en su red Truth Social.

Replicando el eslogan con el que llegó a la Casa Blanca (Hacer América Grande de Nuevo), apuntó que Irán tendrá un gran futuro: "¡HAGAMOS A IRÁN GRANDE DE NUEVO (MIGA)!", escribió el mandatario, cuando la guerra que lanzó junto a Israel contra la República Islámica llega a su séptimo día.

Preguntado hoy en la cadena CNN sobre si estaba abierto a conservar un gobernante religioso en Irán tras la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, Trump dijo que depende de quién sea la persona pero indicó que "no le molestan los líderes religiosos".

"Trato con muchos líderes religiosos y son fantásticos", destacó.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sugirió que EEUU podría retirar más sanciones al crudo ruso para mejorar el suministro global.

Sobre si EEUU insiste en una transición democrática en la nación persa como un objetivo, el mandatario aclaró: "No, lo que digo es que tiene que haber un líder que sea justo y equitativo. Que haga un gran trabajo. Que trate bien a EEUU e Israel, y que trate bien a los demás países de Oriente Medio; todos son nuestros socios".

Antes, Trump había asegurado en entrevistas a la prensa estadounidense que el Gobierno iraní quería dialogar, aunque Teherán lo ha negado.

Este es un momento delicado para el presidente republicano, ya que la operación militar junto a Israel ha generado críticas no solo entre sus detractores, sino también entre las bases trumpistas y su entorno más afín.

Confrontación

Ayer recrudecieron los ataques que hoy volvían a intensificarse al cierre de esta edición.

Un total de 50 aviones de combate israelíes atacaron y destrozaron el búnker militar subterráneo del ya fallecido Ali Jamenei. Además, el ejército israelí lanzó una nueva oleada de ataques contra Teherán -esta madrugada reportaron incendios en el aeropuerto de la ciudad- e Insfahán.

En paralelo, el número de muertos por la ofensiva aérea israelí iniciada hace cinco días contra el Líbano aumentó ayer a 217 y el de heridos roza ya los 800.

El petróleo tocó ayer su precio más alto desde 2023: el Brent cerró en US$ 92,69 por barril y el West Texas Intermediate (WTI) en US$ 90,90.

Por su parte, el grupo chií libanés Hezbollah continuó lanzando algunos ataques de impacto limitado contra el norte del Estado hebreo. E Irán lanzó misiles y drones contra Kuwait y Dubái.

Rusia daría ayuda a Irán con datos clave

El presidente Donald Trump, evadió ayer opinar sobre informes de medios de su país que apuntan a que Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia sobre las ubicaciones y movimientos de tropas, barcos y aviones estadounidenses.

"¡Qué pregunta tan tonta! Estamos hablando de otra cosa", le dijo el presidente a un reportero de Fox News, durante un evento en la Casa Blanca sobre deportes universitarios.

Ayer, The Washington Post informó que Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia sobre la ubicación de las fuerzas y activos militares estadounidenses, incluidos buques de guerra y aviones, en la guerra de Oriente Medio.