Javier Milei llegó a la cumbre “Shield of the Americas” y se encontrará con Trump

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El presidente Javier Milei participa este sábado en Miami, Estados Unidos, de la cumbre regional denominada Escudo de las Américas, convocada por el mandatario estadounidense Donald Trump, que reúne a 12 líderes latinoamericanos alineados con la Casa Blanca para impulsar una nueva estrategia de cooperación en seguridad, migración y lucha contra el narcotráfico.

El encuentro se realiza en el Trump National Doral Miami, un complejo hotelero propiedad del líder republicano, y marca el inicio de una gira internacional de seis días del jefe de Estado argentino que continuará en Nueva York y Chile.

La iniciativa busca consolidar un bloque regional de cooperación política y estratégica impulsado por Washington, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y disputas de influencia en América Latina.

Una alianza regional impulsada por Estados Unidos

La Casa Blanca planteó la creación del Escudo de las Américas como un foro para coordinar políticas entre gobiernos aliados en temas considerados prioritarios para la seguridad hemisférica.

Entre los ejes centrales del encuentro figuran el combate al narcotráfico, la migración ilegal y el fortalecimiento de la cooperación en seguridad regional.

Según la vocera presidencial estadounidense, Karoline Leavitt, el objetivo es “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región” mediante una coalición de países que enfrenten a las organizaciones criminales transnacionales.

El encuentro se abre con un discurso de Donald Trump, seguido por reuniones bilaterales entre las delegaciones participantes.

Los presidentes que participan de la cumbre

Además de Milei, participan mandatarios y líderes de distintos países de América Latina, entre ellos Nayib Bukele, El Salvador; Daniel Noboa, Ecuador; Santiago Peña, Paraguay; Rodrigo Chaves, Costa Rica, y Luis Abinader, República Dominicana.

También están presentes Rodrigo Paz, Bolivia; Nasry Asfura, Honduras; Irfaan Ali, Guyana; José Raúl Mulino, Panamá, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

A su vez, asiste el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el próximo miércoles.

En cambio, Brasil, México y Colombia no fueron invitados, en medio de diferencias políticas entre sus gobiernos y la administración republicana.

La comitiva argentina

Milei llegó a Miami el viernes por la noche acompañado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

El Gobierno argentino considera a Estados Unidos su principal socio estratégico internacional, una relación que combina cooperación política, vínculos económicos y una fuerte afinidad personal entre ambos presidentes.

La cumbre también se produce días después de una reunión militar regional celebrada en Miami, convocada por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, con representantes de 15 países aliados.

La agenda de Milei en Estados Unidos

Tras su participación en la cumbre, la delegación argentina viajará el sábado por la noche a Nueva York, donde el Presidente participará de la Argentina Week, un evento destinado a promover inversiones en el país.

La actividad reunirá a banqueros, empresarios y ejecutivos de multinacionales en encuentros organizados junto a JP Morgan, Bank of America y la embajada argentina en Washington.

El lunes Milei tiene previsto disertar en la Universidad Yeshiva, mientras que el martes encabezará la apertura del evento económico y mantendrá un breve encuentro con Jamie Dimon, CEO de JP Morgan.

La gira concluirá el miércoles en Santiago de Chile, donde el mandatario argentino asistirá a la asunción presidencial de José Antonio Kast, antes de regresar a Buenos Aires.