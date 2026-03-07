Los Pumas 7s perdieron con Australia en el inicio del Seven de Vancouver

La selección argentina de rugby seven perdió 17-15 este sábado con su par de Australia, en el marco de la primera fecha del Seven de Vancouver.

Los Pumas empezaron ganando con el try de Luciano González al minuto de juego, que luego falló su tiro de conversión. Tan solo un minuto después, Josh Turner empató para Australia y Dietrich Roache adelantó a los oceánicos con la conversión.

Si bien Santiago Álvarez lo empató a los 7 minutos con un try, González falló su segunda conversión y dejó a Australia a tiro del empate. El equipo oceánico se adelantó en el marcador con el try de Jayden Blake y, desde ese entonces, dominó el juego.

Al minuto de la segunda etapa, nuevamente Blake anotó un try para Australia y puso el tanteador 17-10. A un minuto del final, Santino Zangara puso el partido 17-15 con un try y Santiago Vera Feid erró la conversión que le hubiese dado el empate a la Argentina.

Así, Los Pumas debutan con el pie izquierdo en este Seven de Vancouver, certamen en el que acumulaban 23 victorias consecutivas y en el cual dominaron durante cuatro años, ganando el título en ese lapso de manera consecutiva.

La última derrota argentina en Vancouver había sido en 2020, cuando integró el Grupo A, ante el anfitrión Canadá.

La Argentina tendrá oportunidad de reponerse de esta caida cuando enfrente a Fiji y Francia, en partidos que se disputarán este sábado por la noche.