8 de Marzo,  Salta
Los Pumas
Día Internacional de la Mujer
Irán
Lionel Messi
Tartagal
Fórmula 3
Series
Streaming
Seleccion Argentina
crecida de ríos
Deportes

Fórmula 3: el argentino Mattia Colnaghi sumó un punto en su debut en el Gran Premio de Australia

El piloto de la escudería neerlandesa MP Motorsport finalizó en el décimo lugar.
Sabado, 07 de marzo de 2026 21:39

El piloto ítalo-argentino de la escudería neerlandesa, Mattia Colnaghi, finalizó en el décimo lugar en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 3 y sumó un punto en su debut en la categoría.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el joven piloto de 17 años largó sexto y perdió posiciones con el transcurso de la carrera en el Circuito Albert Park de Melbourne, Australia, donde también se correrá el Gran Premio de la Fórmula 1 y 2.

En la vuelta 6, dos de sus rivales lo superaron relegándolo al noveno lugar. El argentino recuperó su lugar en la vuelta 8 cuando el italiano Brando Badoer que sufrió un trompo, acción que determinó que el Safety Car ingrese a retirar el monoplaza del europeo y se frene la carrera a 11 giros del final.

En ese entonces, Colnaghi conservó la posición pero sus neumáticos comenzaron a perder ritmo por lo que quedó relegado al puesto 13. Nuevamente, el Safety Car se hizo presente a dos giros del final por el accidente de Woohyun Shin.

La carrera no se reanudó, fue victoria del estadounidense Ugo Ugochukwu seguido por su compañero británico Freddie Slater y el japonés Taito Kato. 

Por su parte Colnaghi finalizó décimotercero pero, por la sanción a tres de sus rivales, fue reclasificado al décimo puesto, sumando así un punto en su debut. 

