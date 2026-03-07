La Escuela de Comercio de Tartagal, colapsada con hasta 40 alumnos por división

La Escuela de Comercio Alejandro Aguado (ECCA) de Tartagal atraviesa un inicio de ciclo lectivo marcado por la tensión entre su prestigio histórico y la capacidad física real del edificio. Lo que siempre fue la institución de referencia contable en el departamento San Martín, hoy se ha convertido en el principal refugio de familias que, empujadas por la crisis económica, abandonan el sistema privado o las escuelas técnicas. El resultado: aulas con hasta 40 alumnos y una carrera contra el tiempo para conseguir un banco antes de que se agote hasta el último lugar.

La directora de la institución, profesora Cristina Alanksi, confirmó un escenario que preocupa a la comunidad educativa. En el tercer día de inscripciones en noviembre pasado, los cupos para el turno mañana se habían agotado. Actualmente, la situación se divide en tres realidades críticas. El Turno Mañana está totalmente saturado con cursos con hasta 40 chicos; en el Turno Tarde la matrícula está completa y el promedio alcanza los 37 alumnos por división. El turno vespertino que va de 19 a 23:15 si bien tiene vacantes, enfrenta el rechazo de los padres de ingresantes debido a la inseguridad por el horario nocturno. De todos modos, por la enorme demanda lo más probable es que se ocupen todas las vacantes.

Del privado al público

Como lo explica la directora de la ECCA: "Muchos padres retiran a sus hijos de instituciones privadas porque ya no pueden costear la inscripción ni las cuotas pero muchos otros los sacan de las escuelas técnicas por falta de recursos para comprarles los materiales e insumos para los talleres. El aumento constante de las cuotas en colegios de gestión privada ha generado un flujo hacia la educación pública, buscando aliviar el presupuesto familiar pero también se suma el tema de las escuelas técnicas".

De hecho un lápiz de dibujo imprescindible desde el primer año cuesta 2 mil pesos y las hojas para dibujo técnico por su precio se han vuelto casi inalcanzables. Si bien los padres saben que las escuelas técnicas son una especie de reaseguro laboral para sus hijos al egresar de sexto año, la realidad económica puede más que la mejor buena intención.

La falta de mobiliario de la ECCA

Si bien es cierto que la escuela de Comercio abre sus puertas en las medidas de sus capacidades edilicias y hasta un poco más inclusive, se encuentra con otro serio inconveniente. A pesar de que las recientes lluvias en la zona han provocado una asistencia irregular en estos primeros días, la directora advirtió que la carencia de bancos y sillas será crítica la próxima semana. "Estamos luchando para conseguir el mobiliario", afirmó Alanski, quien espera una respuesta urgente del Ministerio de Educación de la Provincia para cubrir el déficit.

En el plano edilicio y por los recortes presupuestarios en materia de obras públicas en la ECCA, mientras se habilitan nuevos sanitarios, aún se aguarda casi con ansias la concreción de un proyecto para dos aulas adicionales.

La recuperación de espacios como la biblioteca y la sala de video -que funcionaban como aulas provisorias- es un avance, pero no soluciona el problema de fondo: el exceso de alumnos por metro cuadrado.

Desde una perspectiva pedagógica, el exceso de alumnos en un aula no solo afecta el aprendizaje, sino que incrementa el estrés docente y dificulta la atención personalizada. Y las familias de Tartagal que esperan por un asiento para sus hijos no les quedará otra opción que elegir el horario vespertino y adoptar medidas para evitar los episodios de inseguridad que en la ciudad cabecera de San Martín aumentan cada día.

Sin duda que una de las grandes fortalezas de la ECCA, en momentos que los planes de educación suman a la educación financiera en sus curriculas es que tiene incorporadas esas asignaturas prácticamente desde primer año.