15°
7 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Torneo Apertura de Hockey
montañismo
Torneo Primera Nacional 2026
guerra en medio oriente
Franco Colapinto
Ruta 68
Irán
Policiales

Violento choque entre un auto y un colectivo en la ruta 68: una mujer en grave estado

El siniestro vial ocurrió en el tramo que une Apascachi con La Viña. Por causas que aún se investigan, un automóvil colisionó con un microbús.
Sabado, 07 de marzo de 2026 08:00
Violento choque en la ruta 68. Fotografías gentileza Radio La Viña

Escuchar esta nota - 00:00

Un fuerte siniestro vial se registró ayer por la tarde sobre la ruta nacional 68, en el tramo que conecta Apascachi con La Viña, cuando un automóvil y un microbús protagonizaron un violento choque que dejó como saldo al menos una persona gravemente herida.

De acuerdo con las primeras informaciones, el impacto se produjo por motivos que todavía no fueron establecidos. Tras la colisión, ambos vehículos quedaron visiblemente dañados sobre la calzada, en una escena que evidenció la magnitud del choque.

En el automóvil viajaba una mujer que resultó con lesiones de gravedad. Personal de emergencia acudió al lugar y dispuso su traslado inmediato a un centro de salud, para ser asistida.

Efectivos policiales y equipos de asistencia trabajaron en la zona para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito, que se vio afectado durante varios minutos mientras se realizaban las tareas de rescate y peritaje.

Las autoridades buscan determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro. Mientras tanto, las imágenes del estado en que quedaron los vehículos tras el choque generaron fuerte impacto entre quienes transitaban por ese tramo de la ruta 68.

Últimas noticias

