UCASAL celebró el CIVU Fest en la previa al inicio de las clases

Las clases apenas comenzaron en todo el país y, en la previa al inicio del ciclo lectivo 2026, la Universidad Católica de Salta (UCASAL) realizó el tradicional CIVU Fest, una propuesta pensada para los chicos que recién comienzan su vida facultativa.

La cancha de básquet del campus se transformó en un espacio de encuentro y celebración para los ingresantes que comienzan su camino en UCASAL. Organizado por la Dirección de Gestión y Calidad Educativa, el evento marcó la cuarta edición y tuvo lugar el viernes 27 de febrero.

Durante la jornada, los estudiantes disfrutaron de un candy bar con pochoclos y algodón de azúcar, además de una cabina de fotos que les permitió registrar y compartir los mejores momentos del encuentro. Entre risas, selfies y nuevos vínculos, el clima festivo fue protagonista.

También se desarrollaron distintos juegos y actividades recreativas en los que los ingresantes participaron por premios y sorpresas. Entre los sorteos más destacados estuvo una beca para estudiar idiomas en el CIU (Centro de Idiomas Ucasal), junto con vasos, mates, botellas y productos institucionales que acompañarán a los alumnos en esta nueva etapa.

El CIVU Fest incluyó, además, stands informativos para que los estudiantes pudieran conocer propuestas de la universidad más allá del ámbito académico. Por su parte, las áreas de Internacionalización, Pastoral y Vida Universitaria participaron activamente, brindaron información y respondieron consultas sobre programas, actividades y oportunidades para enriquecer la experiencia universitaria.

El objetivo de esta iniciativa fue promover la integración entre estudiantes de distintas carreras, fortalecer el sentido de pertenencia y consolidar a UCASAL como un espacio de encuentro, formación y experiencia integral. Año tras año, la convocatoria crece y reafirma la importancia de generar instancias que acompañen a los ingresantes más allá de lo académico.

Así se vivió el evento:

