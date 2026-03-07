PUBLICIDAD

18°
7 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Municipios

Inscripciones abiertas en La Merced para acceder a becas provinciales

La convocatoria está dirigida a estudiantes que cursan carreras universitarias o terciarias y permanecerá abierta hasta el 31 de marzo. La Oficina de la Juventud brinda asesoramiento para realizar el trámite.
Sabado, 07 de marzo de 2026 09:38

Se encuentran abiertas las inscripciones para acceder a las Becas Provinciales destinadas a jóvenes que cursan estudios de nivel superior. El beneficio está orientado tanto a estudiantes universitarios, en instituciones públicas o privadas, como a quienes realizan carreras de nivel terciario.

Desde la Oficina Municipal de la Juventud, de la Secretaría de Acción Social, indicaron que el área brinda asesoramiento y acompañamiento durante todo el proceso de inscripción y renovación de las becas. El objetivo es facilitar el acceso de los estudiantes a este beneficio educativo y orientarlos en los pasos necesarios para completar la convocatoria.

Los interesados podrán realizar el trámite hasta el 31 de marzo. La atención se realiza de lunes a viernes, de 7.30 a 13, en la Oficina de la Juventud, ubicada en la Municipalidad de La Merced..

