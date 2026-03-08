PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
8 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Minería en Salta
8M en Salta
José Montaño
relatos de salta
Terrorismo
Especial
Intendentes Salteños
medio oriente en guerra
Minería en Salta
8M en Salta
José Montaño
relatos de salta
Terrorismo
Especial
Intendentes Salteños
medio oriente en guerra

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Avance de la radiodifusión escolar en zonas rurales

Se suman estudiantes de Coronel Moldes y de Colonia Santa Rosa.
Domingo, 08 de marzo de 2026 00:53
Con gran entusiasmo la propuesta llegó a Coronel Moldes y a Colonia Santa Rosa.

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Alumnos de establecimientos educativos de Coronel Moldes y de Colonia Santa Rosa, participaron de actividades del Programa Medios Escolares, produciendo cápsulas informativas y podcasts.

La propuesta permitió a jóvenes de los colegios secundarios N° 5148 de Coronel Moldes y N° 5032 "Alberto Juan Lacroze" de Colonia Santa Rosa, participar activamente en la iniciativa INFO - Estudiantil en radios escolares de comunidades educativas rurales.

Los jóvenes trabajaron en la construcción de entrevistas guionadas, producción de contenidos y sistematización de información vinculada a sus trayectorias educativas y proyectos de vida a través de cápsulas informativas y podcasts.

Las producciones fueron socializadas a través de las emisoras locales, favoreciendo el intercambio entre comunidades y brindando relatos de experiencia que orientan el camino formativo de los estudiantes.

La radio, utilizada como herramienta pedagógica y de transformación, permite que los jóvenes compartan sus miradas sobre la realidad actual de su comunidad.

El objetivo de las jornadas fue fortalecer la participación juvenil y el derecho a la comunicación en las comunidades rurales, poniendo en valor el rol estratégico de los medios como herramientas para la construcción del escenario público y el ejercicio democrático.

Este trabajo conjunto entre la Coordinación de Educación Rural, y en articulación con la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas y el Programa Nacional de Medios Escolares, reafirma el compromiso con una educación inclusiva y participativa que potencia la voz de los y las jóvenes del interior de la provincia.

Se trata de una herramienta pedagógica, ya que la radio se utiliza para la transformación social y el ejercicio de la participación juvenil en el ámbito rural. Estas acciones se enmarcan en un contexto donde el acceso a la tecnología y la conectividad está cambiando la educación en parajes remotos.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD