Avance de la radiodifusión escolar en zonas rurales

Alumnos de establecimientos educativos de Coronel Moldes y de Colonia Santa Rosa, participaron de actividades del Programa Medios Escolares, produciendo cápsulas informativas y podcasts.

La propuesta permitió a jóvenes de los colegios secundarios N° 5148 de Coronel Moldes y N° 5032 "Alberto Juan Lacroze" de Colonia Santa Rosa, participar activamente en la iniciativa INFO - Estudiantil en radios escolares de comunidades educativas rurales.

Los jóvenes trabajaron en la construcción de entrevistas guionadas, producción de contenidos y sistematización de información vinculada a sus trayectorias educativas y proyectos de vida a través de cápsulas informativas y podcasts.

Las producciones fueron socializadas a través de las emisoras locales, favoreciendo el intercambio entre comunidades y brindando relatos de experiencia que orientan el camino formativo de los estudiantes.

La radio, utilizada como herramienta pedagógica y de transformación, permite que los jóvenes compartan sus miradas sobre la realidad actual de su comunidad.

El objetivo de las jornadas fue fortalecer la participación juvenil y el derecho a la comunicación en las comunidades rurales, poniendo en valor el rol estratégico de los medios como herramientas para la construcción del escenario público y el ejercicio democrático.

Este trabajo conjunto entre la Coordinación de Educación Rural, y en articulación con la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas y el Programa Nacional de Medios Escolares, reafirma el compromiso con una educación inclusiva y participativa que potencia la voz de los y las jóvenes del interior de la provincia.

Se trata de una herramienta pedagógica, ya que la radio se utiliza para la transformación social y el ejercicio de la participación juvenil en el ámbito rural. Estas acciones se enmarcan en un contexto donde el acceso a la tecnología y la conectividad está cambiando la educación en parajes remotos.