Cuotas de electrodomésticos, el nuevo agujero al bolsillo

La rebaja de los precios de electrodomésticos y las ofertas a través de supermercados no está dando resultados en las ventas, en un contexto en que la morosidad de las financiaciones para las compras de smartTV, heladeras, lavarropas más que se duplicó: pasó del 14,8% al 41,2%, de acuerdo a cifras oficiales.

Los valores de esos productos cayeron 6,6% en promedio, de acuerdo al relevamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

"El IPC nacional creció durante 2025 un +31,5% mientras que el IPC Electrodomésticos de CABA cayó -6,6%", recopiló la consultora Vectorial en un reporte sectorial.

Por ejemplo, un lavarropas carga frontal de 6 kilos, que el año pasado costaba 750 mil pesos, hoy en día está a $500 mil.

Medidas en unidades, las ventas cayeron nada menos que 18,6% al comparar el último trimestre de 2025 con el mismo período del año anterior.

Los comercios poseen muchos electrodomésticos en stock, y algunos comienzan a reorientar sus objetivos.

También creció el portfolio de productos importados, principalmente de China y Turquía.

Las ventas de línea blanca (heladeras, lavarropas, secadoras, lavavajillas, hornos y cocinas), línea marrón (incluye televisores, equipos de música y reproductores de video), línea gris (informática) y pequeños electrodomésticos registraron en el cuarto trimestre de 2025 retrocesos con respecto al mismo trimestre del año anterior de -10,1%, -22,1%, -26,8% y -25,2%, respectivamente, de acuerdo con un informe de la consultora Vectorial.

Fabricantes como Peabody, Electrolux y cadenas de retail, como Frávega, Cetrogar y Megatone, atraviesan por un cuello de botella en la rentabilidad y las finanzas que pone en riesgo su continuidad, o directamente la sentencia, como fue el reciente caso de la fábrica de heladeras.

Morosidad

En promedio, la morosidad en las cadenas comerciales, incluso las que tienen décadas en el mercado, alcanza al 41%.

En Frávega se multiplicó por tres: pasó del 13% al 39% entre 2024 y finales de 2025, de acuerdo el BCRA.

Cetrogar sigue en el ranking a la hora de evaluar la morosidad de los clientes: alcanza al 48% (contra 17% del año anterior).

Megatone se encuentra un escalón más abajo: sufre una irregularidad en las financiaciones otorgadas en torno del 43%, más cerca del promedio del rubro.

La morosidad más baja la tiene Naldo Lombardi, en torno al 25% (contra 5% del año anterior).