Metán: Crearon la división de los "bici tránsito" para mayor control

"El objetivo es ordenar el tránsito, prevenir accidentes y fortalecer la educación vial", dijo el intendente, José María Issa.

En un acto que se llevó a cabo en Metán, se puso en marcha la división "bici tránsito" y se presentó al personal que recorrerá las calles de la localidad en bicicletas para optimizar controles y desarrollar tareas de prevención.

El intendente José María Issa, junto al jefe de Gabinete Mauricio Abregú y el subsecretario de Seguridad, Federico Delgado, presentó las bicicletas con las que se dotó al área de Tránsito para crear esta nueva división. Es la primera vez que en Metán inspectores de tránsito circularán por las calles en bicicletas.

La medida permitirá mayor presencia en los barrios y respuestas más ágiles en la vía pública, atendiendo también pedidos de vecinos que reclamaban más control y acompañamiento. "El objetivo es ordenar el tránsito, prevenir accidentes y fortalecer la educación vial, con agentes recorriendo distintos sectores de la ciudad", dijo el intendente Issa.