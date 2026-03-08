Una experiencia reciente surgida en Mendoza comienza a perfilarse como ejemplo de organización y trabajo colectivo entre mujeres. Se trata de Mujeres de Cobre, una asociación civil creada en 2025 con el objetivo de generar herramientas de capacitación, acompañamiento y oportunidades laborales para mujeres, especialmente en contextos sociales complejos. La iniciativa nació a partir de la inquietud de tres mendocinas: Melina Micaela González, Debora Soledad Silva y Adriana Jaqueline Encina, quienes decidieron transformar una preocupación social en un espacio de acción concreta.

Según relataron estas mujeres, la decisión de conformar la asociación no surgió de manera improvisada, sino como resultado de observar una realidad social que atravesaba a muchas mujeres mendocinas y a sus familias.

Melina, actual presidenta de la entidad, explicó que el punto de partida se dio durante las capacitaciones vinculadas al proyecto PSJ Cobre Mendocino, donde detectaron una alta participación femenina. En ese espacio comenzaron a escuchar historias, inquietudes y problemáticas diversas que atravesaban a mujeres de distintos ámbitos sociales.

De esas experiencias surgió el impulso inicial de la organización, con un objetivo claro: ayudar, capacitar, acompañar y generar herramientas que faciliten la incorporación de mujeres al mercado laboral formal. Con el tiempo, esa misión se amplió también hacia otras problemáticas sociales, como la vulnerabilidad femenina, la educación y la preocupación por situaciones complejas como el suicidio adolescente.

Tras las primeras reuniones informales, el siguiente paso fue avanzar con la formalización institucional. La organización decidió constituirse como asociación civil, conformar una comisión directiva y comenzar a trabajar de manera sostenida para consolidar sus objetivos.

Actualmente, Mujeres de Cobre cuenta con un grupo activo de alrededor de 50 mujeres y un canal de comunicación que reúne a unas 71 personas. Si bien todavía no poseen un espacio físico propio, desde la organización aseguran que se encuentran trabajando para concretarlo. Además de Mendoza, han recibido contactos e interés desde provincias como San Juan, Buenos Aires y Salta.

En cuanto a los avances alcanzados hasta el momento, desde la asociación destacan varios hitos. El primero fue lograr el reconocimiento a nivel provincial, un proceso que califican como complejo pero posible gracias a la perseverancia y al trabajo en equipo.

Otro paso clave fue la conformación de la comisión directiva, instancia en la que buscaron sumar perfiles que fortalecieran el proyecto más allá de las propias fundadoras. También avanzaron en la articulación con el proyecto PSJ Cobre Mendocino, con el que crearon una mesa de trabajo conjunta.

A esto se sumaron acuerdos de cooperación con el gobierno provincial, que permiten coordinar acciones en distintos ámbitos. Dentro de la organización también valoran la construcción de una dinámica interna de trabajo en unidad, algo que consideran fundamental para sostener la iniciativa.

Entre las actividades recientes se encuentran las jornadas de capacitación comunitaria, desarrolladas junto a la Brigada Cóndor. Estas incluyen cursos de primeros auxilios, manejo de vía aérea, maniobras de desobstrucción, atención de picaduras, reanimación cardiopulmonar (RCP), curaciones y vendajes.

Nombre especial

El nombre de la organización también tiene un significado particular. Según explicó su presidenta, la elección de Mujeres de Cobre no responde únicamente al vínculo con la actividad minera, sino a un símbolo de resistencia.

La idea, señalan, es que el cobre representa flexibilidad para adaptarse a los cambios, pero también fortaleza cuando se templa bajo presión, una metáfora con la que buscan representar la resiliencia de muchas mujeres frente a las dificultades.