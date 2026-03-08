Salta, en la agenda minera que se definió en Toronto

La participación argentina en la Pdac 2026, la principal feria minera global que concluyó el miércoles pasado en Toronto, Canadá, puso en primer plano los desafíos que enfrenta el sector. Entre las provincias presentes, Salta expuso su potencial exploratorio y las condiciones necesarias para acompañar el desarrollo de nuevos proyectos.

El encuentro "Definiendo la Agenda Minera 2026", realizado en el Hotel Shangri-La y convocado por la Embajada Argentina en Canadá, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (Caem), reunió a autoridades nacionales y provinciales junto a ejecutivos de compañías internacionales como BHP, Rio Tinto, Lithium Argentina, SSR Mining, Pan American Silver, McEwen Mining, Fortescue, First Quantum y Glencore.

Durante la mesa se analizaron cinco ejes centrales: seguridad jurídica, licencia social, infraestructura, desarrollo de proveedores y competitividad macroeconómica. Se mencionó la media sanción en el Senado para modificar la Ley de Glaciares, la necesidad de mejorar la comunicación con la sociedad -donde apenas el 20% de los argentinos afirma conocer la actividad minera- y los requerimientos logísticos que demandarán los grandes proyectos de cobre en carpeta.

La posición de Salta

El ministro de Producción y Minería de Salta, Ignacio Lupión, quien participó del encuentro, destacó, al regresar de la feria mundial, que la provincia busca facilitar la llegada de inversiones, aunque con condiciones claras. "Esperamos que las empresas colaboren con obras de infraestructura y con el desarrollo social de las zonas donde trabajan", señaló.

El funcionario subrayó que la Puna salteña mantiene un bajo nivel de exploración y que este es el momento para iniciar campañas que permitan ampliar la base de proyectos. "La exploración lleva años hasta que una mina comienza a producir, y este es el momento para avanzar en ese camino", explicó.

La delegación salteña mantuvo reuniones con grupos inversores de Italia, Alemania, Arabia Saudita, Canadá, México y Perú, interesados en evaluar oportunidades en la región.

Infraestructura

Al igual que otras provincias, Salta planteó que el desarrollo minero debe ir acompañado de mejoras en logística y energía. La escala de los proyectos de cobre y litio requerirá nuevas obras de transporte, ampliación de redes energéticas y fuentes renovables.

Otro aspecto señalado fue la necesidad de anticipar la formación de capital humano y fortalecer proveedores regionales, para evitar una "crisis de expectativas" en las comunidades cercanas a los yacimientos. La articulación con las economías locales aparece como un punto clave para ampliar el impacto productivo más allá de los proyectos mineros.

El contexto macroeconómico también formó parte de las discusiones. Durante el encuentro se mencionaron como señales positivas la baja de la inflación, la apertura económica y la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi).