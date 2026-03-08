PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
8 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Javier Milei
Mbappé
Israel
Copa de leche
Día Internacional de la Mujer
Día de la Mujer
Salta
tc 2000 en salta
Plaza Evita
Javier Milei
Mbappé
Israel
Copa de leche
Día Internacional de la Mujer
Día de la Mujer
Salta
tc 2000 en salta
Plaza Evita

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Día de la Mujer con un homenaje que reivindicó la memoria y el reclamo de justicia

En el marco del 8 de marzo, autoridades provinciales participaron de un acto conmemorativo en memoria de las turistas francesas asesinadas en 2011. 
Domingo, 08 de marzo de 2026 19:44
El homenaje en el monumento de las francesas asesinadas en San Lorenzo. Foto: Gobierno de Salta

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Gobierno de Salta participó de un acto de homenaje que buscó reflexionar sobre la violencia de género y reforzar el compromiso con la memoria y la justicia.

La actividad se desarrolló en el espacio que recuerda a las jóvenes francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, asesinadas en la provincia en 2011. Del encuentro participaron el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, junto al cónsul general de Francia en Argentina, Jean-Christophe Fleury, además de funcionarias del área de Justicia y de la subsecretaría de Mujeres, Género y Diversidad.

Durante el homenaje se realizó un momento de recogimiento en memoria de las víctimas, en un gesto que también buscó expresar acompañamiento a sus familias y al pueblo francés. Las autoridades remarcaron que mantener vivo el recuerdo de lo ocurrido es una forma de reafirmar el compromiso con la búsqueda de justicia y con la construcción de una sociedad libre de violencias.

En ese contexto, Jarsún sostuvo que, aunque ninguna palabra puede reparar el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos, el Estado debe continuar garantizando que todos los recursos institucionales estén orientados a esclarecer los hechos y sostener el reclamo de justicia.

La conmemoración del 8 de marzo se vivió así como una jornada de reflexión y memoria, destinada a visibilizar la lucha histórica de las mujeres por sus derechos y a renovar el compromiso social e institucional frente a la violencia y la desigualdad de género.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD