Metán: efectivos secuestraron 21 sábalos y dos redes

La Policía Rural y Ambiental secuestró dos redes y 21 sábalos que fueron extraídos de la zona de Palo Blanco, en Metán, y en ese contexto es que las autoridades recordaron que de acuerdo a la resolución número 00406 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable la veda en dique El Tunal y el río Medina y sus afluentes se extenderá hasta el 15 de marzo, inclusive.

La fuerza especial infraccionó a un hombre por pesca ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 sobre contravenciones contra el ecosistema. En ese contexto, los efectivos constataron durante la inspección de un vehículo, el transporte de bolsas con pescados y elementos de pesca. Intervinieron la Fiscalía Penal de la jurisdicción y el Juzgado de Garantías 2.

La veda en el río Juramento se extendió desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 1 de marzo pasado, por lo que la temporada de pesca ya se inició en ese emblemático río ubicado en el sur de la provincia.

Para practicar la pesca es requisito ineludible la posesión de la licencia o permiso. La misma es personal e intransferible y debe ser portada en forma visible en el ejercicio de la actividad deportiva.

La resolución recuerda que queda terminantemente prohibido en todo el territorio de la provincia de Salta, sacrificar y/o retener ejemplares de dorado y que solamente se permite la pesca con devolución obligatoria de ejemplares de esta especie. También queda terminantemente prohibida la captura y tenencia de sábalos.

Las autoridades además recordaron que se deben respetar las especies habilitadas para la pesca, cupo y tallas mínimas.