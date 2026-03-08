La directora de una escuela rural de Tartagal fue mordida por un murciélago: la trasladaron de urgencia en helicóptero

Una situación inusual y preocupante se registró en una escuela rural del departamento San Martín. La directora de la escuela 4163 del paraje El Traslado, debió ser evacuada en helicóptero luego de haber sido mordida en la mano por un murciélago mientras recorría distintos sectores del establecimiento.

El hecho ocurrió el viernes en la institución educativa, que funciona bajo la modalidad de jornada completa con albergue anexo y recibe a alumnos criollos y originarios de la zona. La escuela se encuentra en un área rural a más de 100 kilómetros de la ciudad de Tartagal, lo que dificulta los traslados sanitarios por vía terrestre.

Tras el episodio, la docente permaneció en el lugar hasta que este sábado, por recomendación de los agentes sanitarios que trabajan en la zona y por insistencia de su hijo -enfermero en la ciudad de Salta-, aceptó ser trasladada a la capital provincial para recibir atención médica especializada.

El operativo se realizó mediante una evacuación aérea, debido a la distancia y a las dificultades de acceso al paraje. En la capital, los profesionales de salud evaluarán su estado y le aplicarán la vacuna antirrábica como parte del protocolo preventivo ante este tipo de mordeduras.

En paralelo, se activó el protocolo correspondiente de la ART, ya que la directora se encontraba en su lugar de trabajo al momento del incidente. Las autoridades sanitarias también siguen de cerca la situación para descartar cualquier riesgo epidemiológico vinculado al animal.

Fuente: Mosconi TV