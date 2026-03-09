Cómo prepararse para vivir la maternidad y la paternidad

La llegada de un hijo marca un antes y un después en la vida de cualquier familia. Con el objetivo de atravesar ese proceso con información confiable, contención y herramientas prácticas, en marzo inicia una nueva edición del Curso de Preparación para la Maternidad y la Paternidad. Se trata de un beneficio para aseguradas del Coseguro Altos de Salta y Swiss Medical, que busca brindar acompañamiento profesional durante el embarazo desde una mirada integral.

El curso se desarrollará en el Edificio Corporativo de Swiss Medical (España 943, 3º piso, Salón Auditórium). Los encuentros serán los días 13, 14, 20, 21 y 28 de marzo: los viernes de 19 a 22 y los sábados de 10 a 13. Cada participante podrá asistir con un acompañante, promoviendo así un rol activo y compartido en esta etapa.

Informarse

La propuesta recorre los distintos momentos del embarazo, el parto y el postparto. Se abordan los cambios físicos y emocionales, el control prenatal y la nutrición, técnicas de respiración consciente y yoga, el trabajo de parto, la importancia de una paternidad activa, los cuidados del recién nacido, el puerperio y la lactancia.

"La consulta médica es fundamental, pero el curso ofrece algo difícil de encontrar en ese espacio: intercambio real", explica la Dra. Valeria Oliva, especialista en Medicina Familiar y General y coordinadora de Swiss Medical Center. "Es un ámbito donde compartir experiencias, sentires, mitos, miedos y expectativas, además de recibir información específica".

Por su parte, la Dra. Alejandra del Pozo, especialista en Tocoginecología del mismo centro, destaca que la seguridad emocional es profundamente personal. "La maternidad y la paternidad son territorios de emociones intensas. Muchas veces surgen situaciones inesperadas y no todo está bajo nuestro control. Poder verbalizar expectativas y miedos, reconocer de dónde vienen, ayuda a construir mayor confianza".

Las profesionales también subrayan el cambio cultural que atraviesa hoy a las familias. La incorporación activa del padre durante la gestación y la crianza permite visibilizar un rol que históricamente recayó casi en soledad sobre las mujeres. Pensar nuevas masculinidades vinculadas al cuidado y la corresponsabilidad es parte central del enfoque del curso.

Según explican, las familias que llegan preparadas al nacimiento suelen transitar el proceso con mayor seguridad y capacidad de decisión. "No se trata de información informal o sesgada, sino de conocimiento claro y fundamentado que les permite participar activamente en cada instancia".

Esta iniciativa forma parte de los beneficios exclusivos para aseguradas, reafirmando el compromiso con el cuidado de la salud y el acompañamiento en cada etapa de la vida. Los cupos son limitados. Las interesadas pueden inscribirse a través de Instagram o Facebook buscando el perfil @institutodesalta, donde se detallan los pasos a seguir.