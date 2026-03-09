Detienen a dos personas con pedido de captura

Dos personas con pedidos de detención vigentes fueron arrestadas en las últimas horas durante procedimientos de patrullaje preventivo realizados por la Policía de Salta en distintos barrios de la ciudad.

El caso más reciente se registró el sábado por la tarde en barrio Santa Ana, en jurisdicción de Cerrillos. Efectivos de la Sección Motorista de Emergencia Policial realizaban un recorrido preventivo cuando identificaron a una persona en el playón deportivo del barrio.

Al verificar sus datos en el sistema, los uniformados constataron que registraba un pedido de detención vigente por distintas causas penales. En ese contexto, una mujer de 30 años fue detenida en el lugar y trasladada a la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición del Tribunal de Juicio Sala II.

En otro procedimiento, ocurrido la noche del viernes en avenida Los Incas de barrio Grand Bourg, en la zona oeste de la ciudad, personal del Departamento Motorista de Emergencia Policial demoró a un hombre durante un patrullaje.

Tras la consulta de sus antecedentes en el sistema, los efectivos constataron que el sujeto registraba un pedido de detención activo por una causa de robo en grado de tentativa, catalogado como "código rojo".

El sospechoso, mayor de edad, fue detenido y puesto a disposición de la fiscalía interviniente.

Desde la fuerza policial señalaron que ambos procedimientos se realizaron en el marco de los operativos de control y patrullaje preventivo que se llevan adelante en distintos barrios de la ciudad con el objetivo de reforzar la seguridad y detectar personas con requerimientos judiciales pendientes.