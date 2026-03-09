PUBLICIDAD

9 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

Orán: policías auxiliaron a un bebé de seis meses

El menos se había broncoaspirado y era trasladado por sus padres.
Lunes, 09 de marzo de 2026 01:22
Imagen ilustrativa.

Un bebé de seis meses fue asistido por efectivos policiales durante la madrugada de este domingo en la ciudad de Orán, en el norte provincial, luego de presentar serias dificultades para respirar.

El hecho ocurrió en el barrio Balut, donde personal de la División Infantería realizaba patrullaje preventivo. En ese momento, los uniformados advirtieron que una pareja se acercaba a gran velocidad en motocicleta con el menor en brazos y solicitando ayuda.

Según informaron fuentes policiales, el lactante se había broncoaspirado y presentaba complicaciones respiratorias. Ante la situación, el subcomisario Sebastián Asiares intervino de inmediato y aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando estabilizar al niño.

Posteriormente, el bebé fue trasladado junto a su madre al hospital de Orán, San Vicente de Paul, donde los médicos confirmaron que presentaba signos vitales estables.

De acuerdo con lo informado, el menor evolucionó favorablemente y actualmente se encuentra en su hogar junto a su familia.

 

